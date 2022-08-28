أحمد العسم يكتب: الحياة لرجل يتأمّلها بالدموع

من حظ الخطوات وقوفها أمامه…

بفلسفته الحياتية ومشواره الطويل يجلس هذا الرجل الكبير وكريم النفس عند عتبة بابه التي تشبهه في العمر ومشواره في السنين، يتأمل المكان نفسه الذي حط رحاله فيه بعد مجيئه من بلده باحثاً عن نفسه، وإيقاف ثقل الزمن والعيش الكريم.

ينظر إلى الزمن ووجهه الذي لا يراه وهو يتقدم في السن إلا في العيد لأنه يقول عيد المسلمين ونحن نستقبله بكل حب وإيمان ومرحباً، هذا الكبير الذي يؤمن بأن الأيام ستذهب معه حين يموت وأن تأمله كاميرا تسجيل تؤنسه في وحدته وتسليه تذكره بالزمن الذي عاشه مع كرام رحلوا قبله. هو ينظر إلى الأبعد ويقبل بالظروف بفلسفة واضحة، من دون غموض وتشبث، لا تشبه أحداً سواه، ويرى العالم بجمال عينيه ويؤمن بأن الله الذي يعطي الهدية لا ينساه ولا يحرمه، ويعرف تمام المعرفة ما ينتظره وصدره مفتوح على الاحتمال والرضا بما قسم الله له، كما أن جلوسه عند عتبة منزله حرية يمتلكها وحده ولا يتسبب بإزعاج غيره بها غاضاً البصر عن كل سيئ ولا يمر على غير المسموح أو يمد يده على شيء متروك.

أستطيع أن أقول «إنه يعيش لأجل الحياة ولأجلها فقط»، يجدها في وحدته رفيقة الدرب التي يحسها تمنحه الأمل والتفاؤل، يستأذنها إلى خطواته ودروبه التي حدد لنفسه السير فيها. هذا الرجل اللطيف يده بيضاء يستطيع الوصول إلى نداء القلوب.

يجلس معه من أراد استرجاع ذاكرة المكان لأنه يملك مفاتيح الأيام التي دوّنها بكل أمانة في روحه وحمل أشجانها لسنين.

أستطيع أن أقول الآن إن الشمس صديقة الأنقياء الذين ينتظرون شروقها والنشاط الذي ترسله إليهم، فهم الحقيقيون المغنون في فهم نورها والاستفادة من عطائها.

نعم أستطيع الوصول إلى حراس الحياة الشجعان الذين يعرفون الوقوف أمام قوة الريح وعند هدوئها، يعرفون التعبير ويسيرون على مبدأ «احترام الطريق».

أستطيع أن أقول إنه يستطيع العيش على طريقته وإنه هكذا يرسم في الفراغ صور أصدقائه ويأتي بهم إلى تفكيره ومعهم أحلامهم هو في شوق كما أخبرني إلى زوجته الراحلة. يقول صعب تعويضها، هي الإضافة والنصف الجميل، إنها حبيبته التي كلما شعر بالضيق أخرج صورها ليطمئن، بعدما ودعته ترك الباب مفتوحاً على نظرته

«أظنه الحارس

المدينة والناس والمدرسة

الوقت في الركن العميق».