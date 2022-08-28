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اكتشاف نوع جديد من الطيور

اكتشاف نوع جديد من الطيور
28 أغسطس 2022 04:27

سانتياجو (رويترز)

رصد العلماء في جزر دييجو راميريز، جنوب تشيلي، طائر راياديتو سوبانتاركتيك بني اللون ومخطط بشرائط سوداء وصفراء ويزن 16 جراماً، وله منقار كبير، وأبدى علماء كثيرون دهشتهم من قدرته على الحياة في منطقة متجمدة خالية من الأشجار، وقال ريكاردو روزي، مدير معهد كيب هورن الدولي لدراسات التنوع البيولوجي: «لا توجد شجيرات ولا أنواع غابات في المنطقة، ومع ذلك نجح طائر الغابة في البقاء على قيد الحياة  وسط المحيط»، وأكدت الدراسات الجينية أن الطائر «يختلف في طفرة عن بقية أنواع الراياديتو الكلاسيكية»، وفحص الباحثون 13 طائراً في الجزيرة، وكانت الطيور أثقل وأكبر بشكل ملحوظ، لكن ذيلها أقصر بكثير».

الطيور
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