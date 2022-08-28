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3700 كيلو متفجرات لهدم ناطحتي سحاب

3700 كيلو متفجرات لهدم ناطحتي سحاب
28 أغسطس 2022 04:27

مومباي (رويترز)

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بدأت السلطات الهندية، أمس، في إجلاء آلاف الأشخاص من منازلهم قبل هدم ناطحتي سحاب من 40 طابقاً في منطقة سكنية في ضواحي نيودلهي، وقالت السلطات المحلية، إن من المقرر تفجير المبنيين السكنيين التوأمين اللذين يبلغ ارتفاعهما 103 أمتار اليوم في عملية تستغرق ما بين 12 و15 ثانية ليصبحا أكبر مبنيين يتم هدمهما على الإطلاق في الهند، وسيتم استخدام 3700 كيلوجرام من المتفجرات لهدم البرجين المعروفين باسم أبيكس وسياني، وسيتعين إجلاء الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة المجاورة في وقت مبكر من اليوم، وسيسمح لهم بالعودة إلى منازلهم بعد خمس ساعات من اكتمال الهدم.

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