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دنيا

دواء للسكري مفيد لمجموعة أوسع من المرضى

أقراص من دواء "فاركسيجا"
27 أغسطس 2022 22:36

أظهرت دراسة أن عقاراً من بين الأكثر مبيعاً  لعلاج مرض السكري، مفيد لمجموعة أوسع من المرضى مما كان يشار إليه سابقاً، مما يعزز إمكانات هذا المنتج.
يتعلق الأمر بدواء دواء "فاركسيجا" الذي تنتجه شركة الأدوية البريطانية "أسترازينيكا".
وتمت الموافقة على "فاركسيجا" حتى الآن للمرضى الذين يعانون مرض السكري أو أمراض الكلى لمنع قصور القلب، وكذلك بالنسبة لأولئك الذين يعانون بالفعل القصور بسبب انخفاض مستويات الدم التي يتم ضخها في كل مرة ينقبض فيها القلب. 

  • دواء
    دواء "فاركسيجا"

تظهر أحدث النتائج أن الدواء يمكن أن يعمل أيضاً على المرضى الذين يعانون قصور القلب الذين لديهم مستويات أعلى من الدم الذي يتم ضخه مع كل نبضة.
كانت شركة الأدوية البريطانية العملاقة قد كشفت بالفعل عن نتائج عالية المستوى في مايو الماضي تظهر أن هذه الدراسة عن "فاركسيجا" قد حققت نقطة النهاية الأساسية. وقدمت التفاصيل الكاملة للدراسة في مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في برشلونة بإسبانيا اليوم السبت.
وقالت "أسترازينيكا"، إنها تقدم طلبات إلى إدارة الغذاء والدواء الأميركية للاستخدام الموسع للدواء.

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المصدر: د ب أ
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