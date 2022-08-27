بريطانيا تطرح سيارة الأميرة ديانا في المزاد

من المقرر عرض سيارة كانت تستخدمها الأميرة ديانا في المزاد ببريطانيا اليوم السبت.

وذكرت وكالة الأنباء البريطاني "بي آيه ميديا" أن من المتوقع أن يتجاوز سعر السيارة، فورد إسكورت ار اس تربو، السوداء التي قادتها ديانا بداية من 23 أغسطس 1985 وحتى الأول من مايو 1988، مليون جينه استرليني.

وكان تم التقاط صور للأميرة الراحلة مع السيارة فورد إسكورت خارج محلات أزياء صغيرة في تشيلسي ومطاعم كنسينجتون.

وستبيع السيارة دار سيلفرستون للمزادات، دون وضع سعر احتياطي (حد أدنى للسعر).

وكانت الأميرة البريطانية تفضل قيادة سيارتها، وكان يجلس فرد من قيادة الحماية الملكية إلى جانبها، في مقعد الراكب.

ويُعتقد أن السيارة فريدة حيث إنها السيارة الأولى والوحيدة من موديل "ار اس تربو سيريرز 1 " السوداء، وفقا لما اتفقت عليه قيادة الحماية الملكية وقسم العلاقات العامة في فورد، لأسباب تقديرية بدلا من الموديل الأبيض الوحيد.

ويحمل عداد الكيلومترات في السيارة الرقم 24 ألفا و961 ميلا.