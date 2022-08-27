"الشارقة للتراث" يحتفي بابنة الإمارات

الشارقة (الاتحاد)

نظم معهد الشارقة للتراث، برنامجاً احتفالياً في مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي يقام هذا العام تحت شعار «واقع ملهم.. مستقبل مستدام»، ضمن احتفالات الدولة برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام والرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة.وقال الدكتور عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث: إن هذا الحضور الكبير للمرأة في المجتمع حمل الكثير من التأثير الإيجابي والتقدم، وبصماتهن تترك آثاراً طيبة على مجمل الحياة في الإمارات، حيث يأتي الاحتفال المميز، ليذكرنا بمآثر المرأة الإماراتية ودورها الحيوي في المجتمع، فهي على الدوام شريك في البناء والنهضة والتقدم الحضاري، بدءاً من رعاية وتأسيس الأسرة، فهي التي تبني وتؤسس، ولها دور كبير في المهن والحرف التراثية والاقتصاد المحلي.

وأضاف: إن ما يميز المرأة الإماراتية أنها دائمة المبادرة للاستجابة مع متغيرات الحياة ومستجداتها وأنها تواكب متطلبات سوق العمل، ولا تكتفي بما لديها من إمكانيات قائمة، بل هي في جهد دؤوب وتطوير مستمر ورحلة متجددة كل يوم تتحدى فيها نفسها وتنافس لتتعلم الأفضل والأمثل في كل محفل، وتحرص على الاستثمار في نفسها وفي من حولها، لتكون شريك التنمية وصانعة الأجيال، وسنداً للوطن.

المُلهمة

وقالت عائشة غابش، مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث: يأتي يوم المرأة الإماراتية تقديراً من القيادة الحكيمة للنجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات من دون التخلي عن تراثها وهويتها والالتزام المستمر بأن تكون شريكاً فاعلاً في الخير والعطاء الذي أصبح بفضل جهودها مصدر فخر إماراتي في المحافل الإقليمية والدولية.

وأشارت إلى التعاون المثمر بين معهد الشارقة للتراث ومنشورات القاسمي، حيث تم تزويد المعهد لأجل الاحتفال بمجموعة من نسخ كتاب سموها "رسائل جوهرية"، وتنفيذ قراءة للكتاب، حيث ساهم ذلك في إنجاح الفعالية، كما قدم المكتب الثقافي والإعلامي للمجلس الأعلى للأسرة الفيديو الذي تناول بعض إنجازات سمو الشيخة جواهر، ونقدم لهم كل الشكر والتقدير.

واستهدف البرنامج موظفات المعهد بفروعه كافة، حيث شمل باقة مميزة من الفعاليات والأنشطة التفاعلية تضمنت ورشاً تراثية وورشاً إبداعية، إلى قراءة مميزة في كتاب قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، "رسائل جوهرية"، قدمتها شيخة الجابري وأكدت من خلالها على أهمية أن يكون كتاب "رسائل جوهرية" أو مقتطفات منه ضمن المنهاج المدرسي، لأنه يستحق، بما يتضمنه من رسائل عامة وشمولية تغطي مختلف المجالات، خصوصاً فيما يتعلق بالأسرة والمرأة والمجتمع والوطن.

وشهد البرنامج ورشاً تراثية، مثل صناعة الدخون قدمتها موزة بن خصيف من مركز الحرف الإماراتية التابع للمعهد، وورشة عن إعداد الجامي والسمن المحلي قدمتها موزة سيفان من المركز، وورشة تنسيق الزهور، وورشة ديكوباج "تزيين المداخن" قدمتها عبير سعيد، وقدمت أيضاً ورشة الرسم على الحرير.