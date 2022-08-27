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"منشد الشارقة" في مصر.. 1 سبتمبر

"منشد الشارقة" في مصر.. 1 سبتمبر
27 أغسطس 2022 16:16

الشارقة (الاتحاد) 

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أعلن برنامج "منشد الشارقة"، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، للراغبين في المشاركة بدورته الـ14 من الموهوبين في فن الإنشاد من مصر أو المقيمين فيها، التقدم لاختبارات الأداء التي سينظمها البرنامج الخميس 1 سبتمبر في القاهرة بمركز التعليم العالي بالجزيرة، بين الساعة 8:00 صباحاً والساعة 8:00 مساءً.وتستهدف اختبارات الأداء انتقاء أفضل الأصوات الإنشادية من مصر، على يد لجنة تحكيم تضم الفائز بلقب "منشد الشارقة" في موسمه التاسع المنشد محمود هلال والمنشد أسامة علام.
ويتاح لكل من يتقدم لاختبارات الأداء أمام لجنة التحكيم أداء نشيد وموال لمدة لا تزيد عن 3 دقائق، لتقرر اللجنة بعد الاستماع لأصوات الموهوبين من يتأهل منهم للقاء بالمتسابقين الآخرين على منصة البرنامج في الشارقة.
وتحظى اختبارات الأداء لمنشد الشارقة في مصر بإقبال كبير يعكس حجم ومكانة مصر في تقديم أبرز المواهب في الإنشاد، ويوفر "منشد الشارقة" فرصة إضافية لاختبار الأصوات من خلال إرسال المنشد الموهوب فيديو مصوراً عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج www.munshidsharjah.ae.

منشد الشارقة
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