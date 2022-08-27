جزيرة ياس تحتفي بيوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جزيرة ياس، وجهة الترفيه الرائدة في أبوظبي، عن إطلاق مجموعة من العروض المميزة والتجارب الفريدة يوم الأحد 28 أغسطس احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية.المناسبة التي أطلقتها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية عام 2015، وتم تخصيص يوم 28 أغسطس للاحتفال بها سنوياً، تسلط الضوء على إنجازات المرأة الإماراتية وتعزيز دورها في المجتمع، وتحمل هذا العام شعار "واقع ملهم.. مستقبل مستدام".

واحتفاءً بيوم المرأة الإماراتية يمكن لضيفات جزيرة ياس الاستمتاع بمغامرات رائعة في "ياس ووتروورلد أبوظبي"، المستلهمة من تراث الغوص والبحث عن اللؤلؤ في الإمارات، مع عروض الحنّاء المجانية خلال "ليلة السيدات"، حيث يمكن للسيدات الاستمتاع بالمتنزه المائي في خصوصية وراحة تامة، بينما سيكون لدى زائرات "قصر الوطن" فرصة لتزيين أيديهن بتصميمات الحنّاء الإماراتية المستوحاة من زخارف العمارة التقليدية.

وقبل الدخول إلى "عالم فيراري أبوظبي"، أو الشروع في واحدة من تجربتين لتحطيم الأرقام القياسية في أكبر غرفة طيران داخلية للقفز المظلي في العالم، أو تسلق أعلى جدار تسلق داخلي في "كلايم أبوظبي"، يمكن التعرف على إنجازات المرأة الإماراتية على شاشات كبيرة عند دخولهن إلى المكان.

ويمكن للضيفات الاستمتاع بمجموعة رائعة من عروض تناول الطعام التي تقدمها المطاعم في أنحاء الجزيرة، حيث تقدم فنادق ياس بلازا حسومات بنسبة 25% في مطاعمها، بما فيها جينج آسيا، باروك، أسيمتري، فيليني جاردن، أمريجوس، رانجولي، تشويسس، وبلو جريل، إلى جانب علاجات السبا المميزة. ويقدم الفنار، المطعم الإماراتي الشهير في "ذا فاونتنز" بـ "ياس مول"، قسائم حسم بنسبة 25% لـ 10 سيدات إماراتيات صالحة لمدة شهر واحد.

ويتيح أوزمو لاونج في فندق هيلتون أبوظبي جزيرة ياس للسيدات بهذه المناسبة، فرصة الحصول على صندوق شوكولاتة مجاني، بينما يوفر مطعم تيست إن تايم في "عالم وارنر براذرز أبوظبي"، وفندق دبل تري هيلتون أبوظبي رزيدينسز– جزيرة ياس، للضيفات عروض القهوة والمعجنات والموكتيلات المنعشة مجاناً.