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"مجلس الحمرية" يكرِّم 50 طفلاً

"مجلس الحمرية" يكرِّم 50 طفلاً
27 أغسطس 2022 16:08

الشارقة (الاتحاد) 

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كرَّم مجلس منطقة الحمرية التابع لدائرة شؤون الضواحي والقرى 50 طفلاً من المشاركين في برنامجه الصيفي الذي اختتم مساء أمس بعد مشاركة حافلة وفعاليات عدة.وجرى تنظيم فعاليات البرنامج الصيفي بالتعاون مع أطفال الشارقة ونادي سيدات الحمرية وهدف إلى استقطاب الأطفال في فعاليات عدة حققت لهم الفائدة والاستمتاع وإكسابهم العديد من القيم، فضلاً عن تنمية مواهبهم المختلفة.
وحظيت الفعاليات بالحضور اليومي للأطفال وانتظامهم في الورش المهارية والأنشطة التي ركزت على جوانب بناء شخصيتهم وإبراز مواهبهم وتعريفهم بالعادات والتقاليد وإكسابهم قيم التواصل الأسري والاجتماعي.
وكرم سيف عبيد بوفيير الشامسي رئيس مجلس منطقة الحمرية يرافقه الدكتور سلطان فايز الشامسي عضو مجلس منطقة الحمرية الأطفال وأشاد بجهودهم ومستوى مشاركتهم في الفعاليات التي تواصلت على مدى أسبوع في ظل تلاقي الجهود المشتركة للاهتمام بشريحة الأطفال في إطار ما يوليه المجلس من عناية بالأسر.
وأثنى سيف عبيد بوفيير الشامسي رئيس مجلس منطقة الحمرية على أهمية البرنامج الصيفي وتميزه بما يعكسه من جهود توجهت من أجل طفل اليوم في ظل ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينة سموه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، للاهتمام بالنشء وتنفيذ البرامج التي تعود عليهم بالفائدة بما يتناسب مع فئاتهم العمرية ويعزز من دور مجلس منطقة الحمرية في هذا الدور الاجتماعي والارتقاء بمواهبهم ومهاراتهم وإمكانياتهم. 

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