«وجوه» على البطيخ

أحمد مراد (القاهرة)

شاب مصري، متعدد الهوايات، يُجيد الرسم، والنحت، والطهي. حصل على بكالوريوس التربية من جامعة طنطا، وتوجه إلى المملكة العربية السعودية، ليعمل في أحد الفنادق المطلة على الحرم المكي.

وفي مكة المكرمة، واصل الرسام والنحات والشيف، محمد بركات، هواياته المفضلة في الرسم، والنحت، مستخدماً مواد خام غير تقليدية، فتارة يرسم بورتريهات على ثمار الفاكهة والخضراوات، وتارة آخرى يرسم بورتريهات بالأرز والملح، وتارة ثالثة ينحت مجسمات وأشكالاً فنية مختلفة ومتعددة من الثلج، والفوم، والزبدة، والشوكلاتة.

على مدى سنوات عديدة أنتج محمد بركات المئات من البورتريهات والمجسمات والجدريات بأشكال متعددة وألوان مختلفة، ولاقت هذه الأعمال إعجاب الكثيرين من محبي الفنون.

أوضح بركات لـ «الاتحاد الأسبوعي»، أنه أحب الرسم والنحت منذ صغره، وكان يرسم وينحت على أي شيء يصادفه، وقد بدأ حياته المهنية في فنادق مدينتي الغردقة وشرم الشيخ المصريتين، ولأنه يقضي أوقاتاً طويلة في المطبخ وسط الفاكهة والخضراوات والمواد الغذائية المختلفة جاءته فكرة الرسم على الفاكهة والخضراوات، والنحت على الثلج والفوم والزبدة والشوكلاتة، ويوماً بعد يوم أحب هذه الهواية، وتعلق بها، لا سيما بعدما شاهد نظرات الإعجاب بأعماله الفنية من قبل المحيطين به.

ويقول: «هدفي من هذه الأعمال الفنية أن أجعل من ثمار الفاكهة والخضراوات، مثل البطيخ، والياقطين (قرع العسل)، وغيرهما تحفاً فنية تُزين مائدة الطعام، وتسر نظر الجالسين حولها، مع العلم أن الرسم على البطيخ يظل محتفظاً برونقه وجماله لمدة 60 يوماً».

ونجح بركات في توظيف مهاراته فى الرسم والنحت على خامات صعبة مثل الثلج، والبطيخ، والياقطين، والأرز، والملح، ونحت ورسم على هذه الخامات بورتريهات للمشاهير في مصر والدول العربية والأجنبية، فضلاً عن تجسيد الشخصيات الكرتونية الشهيرة، وفي مرحلة آخرى اتجه نحو النحت على الثلج والفوم مجسداً أشكالاً مختلفة لحيوانات وطيور.

ويقول بركات: «النحت على الثلج من أصعب الأعمال، لأن المجسم الذي يتم نحته على الثلج لا يبقى على هيئته لفترة طويلة نظراً لذوبان الثلج، وبالتالي لا بد من السرعة في التنفيذ، ووضع المنتج في جهاز مبرد حتى لا يذوب الثلج بسرعة، وعادة ما استخدم المنشار الكهربائى والإزاميل في تنفيذ النحت على الثلج الذي يُعد فناً متميزاً ومختلفاً، وقليلون من يمارسونه في العالم العربى».

مسابقات

وشارك الفنان الشيف في العديد من المسابقات الفنية سواء في مصر أو السعودية، وحصد خلالها على العديد من الجوائز، أبرزها 3 ميداليات (فضية وبرونزيتين) تقديراً لأعماله الفنية المتميزة.

وأشار إلى أنه من وقت لآخر يحرص على تطوير قدراته الفنية، ويطلع على أعمال فنية مختلفة، ويبحث عن أفكار جديدة، ومواد خام آخرى يرسم وينحت عليها، وكلما جاءته فكرة يقدم على تنفيذها مهما كانت صعبة.