كيف تسللت الصحافة إلى  مكتبات المشاهير؟

أبوظبي (الاتحاد)

ضجة كبيرة مفتعلة قامت مؤخراً بسبب كتاب عن «أفول الغرب» ظهر بجوار مقعد شيخ الأزهر الأمام الأكبر فضيلة الدكتور أحمد الطيب، خلال عودته من رحلة علاجية.. لكن ضجة مماثلة لم يشهدها الإعلام الأميركي - مثلا - عندما ظهر في مكتبة وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولين باول كتاب يطرح نظرية مثيرة عن دور قدماء المصريين السود في «نهضة الغرب» قبل ثلاثة آلاف عام.

ظاهرة التلصص على ما يقرأه المشاهير من كتب، ليست جديدة. كانت ذروتها خلال الإغلاق التام في أوروبا والولايات المتحدة بسبب تفشي جائحة كورونا عام 2020.

في هذه الفترة، أغلقت كل أسرة على نفسها أبوابها. لكن المشاهير، المذيعون والمحللون والسياسيون والفنانون والمؤلفون والساسة والأمراء، أولئك الذين لا يستطيع الإعلام العيش من دونهم ولا هم يستطيعون الابتعاد عن أضوائه، هؤلاء جميعاً فتحوا أبوابهم للجمهور، خلال لقاءات كانت تتم عن بعد، ظهروا فيها عبر برامج تلفزيون وبث مباشر على اليوتيوب وإنستغرام. كثيرون منهم اختاروا أن تكون طلتهم من منازلهم، وتحديدا من أمام أرفف الكتب التي يحتفظون بها في مكتباتهم، (هل في الأمر ادعاء أو تباهٍ أم أنه أفضل مكان لمواجهة الجماهير؟!). الصحافة استغلت الفرصة، فقامت بالتدقيق والتفتيش في عناوين الكتب، لعلها تكشف عن جوانب خفية من شخصيات النجوم. وباستخدام التقنيات الحديثة، نجحت الميديا العالمية عبر الأطلسي، (الجارديان، ديلي ميل، نيويورك تايمز) في رصد بعض العناوين.. كثير منها يتسق مع شخصيات أصحابها، وبعضها الآخر ربما كان خارج النطاق المهني، لكنه داخل الاهتمامات الإنسانية العادية. فهل تعمد أولئك المشاهير ظهور كتب بعينها وراءهم، أم تلاعبوا، فأخفوا بعض كتبهم من خلفهم، لسبب أو لآخر..؟! لا أحد يعرف.. السؤال الأهم من ذلك، هل يملك أحد الحق في الحكم على أولئك المشاهير سلباً أو إيجابا، بناء على ما يقرأونه؟! بالتأكيد يبدو ذلك خارج المنطق والمنهج.. لماذا إذن ينصب بعض دعاة التنوير محاكم التفتيش - بتنمر فاضح وظالم - لأنه تم ضبط هذه الشخصية أو تلك بقراءة هذا الكتاب أو ذاك؟!.

الأمير تشارلز خلال ظهوره عبر إنستغرام في أبريل 2020

1- «Stubbs»، بقلم باسل تايلور: سيرة ذاتية للرسام الإنجليزي في القرن 18 المعروف بتصويره للخيول.

2- «محطمة»، من تأليف ديك فرانسيس، وهي رواية عن سباق الخيل.

3- «الملوك في القلاع العشبية»، بقلم ماري دوراك. عمل كلاسيكي أسترالي صدر 1959 عن المناطق النائية بأستراليا خلال القرن 19

دوقة كورنوال، كاميلا زوجة أمير ويلز

امتلأت أرفف المكتبة في مقرهما باسكتلندا بمجموعة من الكتب المختلفة، بينها سلسلة هاري بوتر الشهيرة لـJ.K. Rowling، وروايات بيتر جيمس عن الجريمة.

لدى دوقة كورنوال أيضا نسخة من كتاب راشيل كوشنر «غرفة المريخ»، وهو من أكثر الكتب مبيعاً بحسب صحيفة نيويورك تايمز عن امرأة تقضي حكمين متتاليين بالسجن مدى الحياة في سجن في كاليفورنيا.

كولين باول وزير الخارجية الأميركي الراحل يلقي كلمة عبر يوتيوب أمام حفل تخريج دفعة جديدة من كلية مونتجمري في مايو 2020

1. «أمة العبيد»، بقلم ألفريد دبليو بلومروسين وروث ج. بلومروزن: حول دور العبودية في صياغة دستور الولايات المتحدة، وخاصة التنازلات المقدمة للجنوب لإبقائهم جزءاً من الأمة الجديدة.

2. «الدماء»، بقلم والاس تيري: يحكي قصة 20 رجلا أسود تم تجنيدهم للقتال في فيتنام.. كيف حاربوا هناك وكيف كانت حياتهم بعد العودة للوطن.

3. «سود يشعلون نيران بيضاء» لريتشارد بو: اعتمد بو في كتابه المثير للجدل على بحث جديد في اللغويات وعلم الآثار والإنثروبولوجيا يقترح أن المستكشفين المصريين السود هم الذين زرعوا أساسيات الحضارة الغربية في أوروبا قبل 3000 عام

4. «المحاربون الملونون»، بقلم هارولد راي ساير: يحكي عن لمحات من حياة بعض الجنود السود الذين خدموا في الجيش الأميركي بتكساس بعد الحرب الأهلية مباشرة عام

l884.

جوينيث بالترو عبر إنستغرام في يونيو 2020

1- «الريفيرا الفرنسية: العيش بشكل جيد كان أفضل انتقام»، بقلم كزافييه جيرار: صور براقة للأثرياء والمشاهير المبدعين -مثل بيكاسو وكوكو شانيل- الذين عاشوا على ساحل البحر الأبيض المتوسط في العشرينيات والثلاثينات بالقرن الماضي.

2. «لويس فويتون: الفن والأزياء والهندسة المعمارية»: نظرة على التعاون الأكثر تطورا للعلامة التجارية الفاخرة، من زها حديد إلى ديفيد لاشابيل إلى آني ليبوفيتز.

3. «تعريف الانحطاط: إرث غوستاف كليمت»: الكتالوج الكامل للوحات كليمت، بما في ذلك البذخ في أوراق الذهب مثل «صورة أديل بلوخ باور الأولى»، والمعروفة أيضا باسم «السيدة في الذهب».

كيت بلانشيت ظهرت في برنامج ستيفن كولبيرت «سهرة المساء» في أبريل 2020

1- كتاب «ما بعد الرأسمالية» للكاتب بول ميسون عن كيف تقتل تكنولوجيا المعلومات الرأسمالية التي نعرفها جيداً

2- «موسكو 1937» للكاتب كارك شلوجيل، وهو عبارة عن بورتريه لموسكو في ذروة حكم جوزيف ستالين

3- قاموس أكسفورد الإنجليزي: يتكون من 20 مجلداً و21,728 صفحة فيها 171,476 كلمة

بول رود خلال مقابلة مع برنامج «Saturday Night Live»

1 -«مدونة قواعد السلوك»، بقلم براد ثور: الجزء 15 من سلسلة أفلام ثور المثيرة يكشف فيه ناشط مكافحة الإرهاب سكوت هارفاث عن الأعمال الداخلية للجنة سرية من النخب التي تدير العالم.

2 -« جود الغامض» لتوماس هاردي: الرواية الكلاسيكية الصادرة في 1895 عن شاب من الطبقة العاملة يتوق إلى أن يصبح عالما ولكن يحبطه المجتمع والحب.

3 - «يوم الرقيق»، بقلم روب توماس: مؤلف«فيرونيكا مارس»، تحكي دراما المدرسة الثانوية في تكساس عن مؤامرة مزعجة يشارك فيها مراهقون يبيعون بعضهم البعض بالمزاد العلني.

توم هانكس خلال لقاء تلفزيوني في يوليو 2020

1- The Presidential تسجيلات ليندون جونسون، المجلدان 1-3: نصوص من 700 ساعة من المحادثات الهاتفية التي سجلها الرئيس الأسبق سراً والتي تشمل تعاملاته مع كينيدي، وشتمه حول فيتنام ودفعه لمساعدة قضية الحقوق المدنية

2- سانت ماركس ميت، بقلم آدا كالهون: نظرة عن قرب على تاريخ الشارع الشهير في نيويورك.

3 - «تاريخ رحلات الفضاء المأهولة»، بقلم ديفيد بيكر: تاريخ كامل للبعثات الفضائية المبكرة كتبه «مهووس ناسا».

شين بن عبر شاشة MSNBC في مايو 2020

1- «هل يمكن للفن أن يغير العالم؟»، بقلم JR: عرض استعادي لفنان الشارع الفرنسي الذي اشتهر بلصق صور كبيرة بالأبيض والأسود سرا لوجوه الناس في الأماكن العامة.

2- «جوليان شنابل»، بقلم جوليان شنابل: العمل الكامل للرسام التعبيري الذي احترق نجمه بقوة في القرن 19.

3- «حياتي» لبيل كلينتون: مذكرات ما بعد الرئاسة والخروج من البيت الأبيض عقب تجربة شخصية قاسية.

4- «المكسيك المصورة 1920-1950»، بقلم سلفادور ألبينيانا: وهو يقدم نظرة عن المكسيك بالصور والملصقات.

آنا وينتر رئيسة تحرير فوغ. خلال مقابلة على شبكة سي بي إس

1- «نيكس»، من تأليف ناثان هيل: رواية بانورامية مليئة بالسخرية الاجتماعية عن السياسات الراديكالية في الستينيات واحتلال وول ستريت، والنرويج في الأربعينيات وشيكاغو في الثمانينات.

2- «تسمية الأسماء»، بقلم فيكتور س. نافاسكي: من سجلات لجنة مجلس النواب المعنية بالأنشطة المعادية للولايات المتحدة في هوليوود بسبب ولاءات المشاهيرالمشتبه بهم. كل شيء ستجده هنا، القسوة، الطعن في الظهر، لحظات الحقيقة تحت الأضواء الساخنة.