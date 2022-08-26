7 أفلام... في «الدوّامة»

سعيد ياسين (القاهرة)

بالرغم من الانفراجة الأخيرة في «الفن السابع» عربياً، وتصوير عدد من الأفلام خلال الفترة الماضية، إلا أن عرض بعضها أمام للجمهور تأجل أكثر من مرة، ووقعت في «دوامة» الأزمات لأسباب متفاوتة، منها ظروف الإنتاج والتسويق والتوقيت، وعدم الانتهاء من المونتاج والمكساج والموسيقى والطبع. وتعرض «الاتحاد» قائمة بها.

1 - التاريخ السري

«التاريخ السري لكوثر» في مقدمة هذه الأفلام، وبدأ تصويره قبل أكثر من 4 أعوام، ويدور حول الوقائع التي لحقت بأحداث 25 يناير، ويشارك في بطولته ليلى علوي وتجسد فيه شخصية تنتمي لتيار متشدد، وهي المرة الأولى التي تلعب فيها مثل هذا الدور، ومعها زينة ومحسن محيي الدين.

وأكد المؤلف والمخرج محمد أمين لـ «الاتحاد» أن سبب التأجيل بعيد عن أي أسباب رقابية، وإنما لظروف إنتاجية وتم حلها، وأصبح الفيلم جاهزاً للعرض.

2 - أهل الكهف

بدأ تصوير فيلم «أهل الكهف» لخالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل ومحمد ممدوح، تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة، قبل أكثر من عامين، ولم تنته مشاهده بعد، وتاريخ عرضه لا يزال مجهولاً.

وأعلن مؤلفه أيمن قمر أنه سيكشف عن أسباب توقف الفيلم، وتدور أحداثه حول 3 أشخاص يستيقظون من نومهم بعد 3 قرون، فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه.

3 ـ السرب

من الأفلام التي تأجل عرضها أكثر من مرة «السرب»، ويتناول وقائع حقيقية ودور الجهات الأمنية المصرية ضد المنظمات الإرهابية. يشارك في بطولته أحمد السقا، عمرو عبدالجليل وقصي خولي، ﺗﺄﻟﻴﻒ عمر عبدالحليم وﺇﺧﺮاﺝ أحمد نادر جلال.

وتم أخيراً الإعلان عن موعد عرضه في ذكرى انتصارات أكتوبر الذي يوافق 14 أكتوبر من كل عام.

4 - أشباح أوروبا

فيلم «أشباح أوروبا» بدأ تصويره قبل 3 أعوام، ودخل في نفق مظلم بالرغم من جهوزيته والوعود بعرضه أكثر من مرة، كان آخرها عيد الأضحى الماضي. وتعود من خلاله هيفاء وهبي إلى السينما بعد غياب منذ مشاركتها في فيلم «حلاوة روح» عام 2014، وتجسد شخصيتيّ «شقيقتين توأم».

دخل الفيلم في أزمات مالية أكثر من مرة تسببت بتوقف تصويره، وتدور أحداثه في إطار الأكشن والمغامرات من خلال عائلة فقيرة. يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر عن قصة كريم فاروق وإخراج محمد حماقي.

5 - يوم 13

التأخير يتكرر مع فيلم «يوم 13» بطولة دينا الشربيني، أحمد داوود، شريف منير وجومانا مراد، تأليف وإخراج وائل عبدالله. وهو أول فيلم في الوطن العربي يتم تصويره بتقنية الـ 3D، بدأ تصويره قبل 3 أعوام وتوقف أكثر من مرة بسبب «كورونا» وارتباط عدد من أبطاله بمسلسلات تلفزيونية.

6 - الجواهرجي

ينتظر محمد هنيدي منذ فترة عرض فيلمه «الجواهرجي» مع منى زكي، لبلبة وأحمد السعدني، تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري. وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول تاجر مجوهرات يقع في مواقف محرجة بسبب زوجته.

7 - الصحبة الحلوة

نهاية عام 2019 تم الإعلان عن تقديم فيلم «الصحبة الحلوة» تأليف وحيد حامد، على أن تتولى إخراجه ساندرا نشأت. وبدأت التحضيرات وتم ترشيح يحيى الفخراني ومحمد سعد لبطولته، ثم توقف المشروع لعدم حماس شركة إنتاج لتنفيذه بسبب «كورونا»،. ومنذ وفاة حامد في يناير 2021، تسعى ساندرا لتنفيذ الفيلم الذي يركز على القيم والركائز المجتمعية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي إنساني.

تأخير

يُذكر أن عدداً من الأفلام التي عرضت مؤخراً كانت تعرضت للتأخير أيضاً، ومنها «العنكبوت» لأحمد السقا ومنى زكي، و«تسليم أهالي» لدنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومي فؤاد.