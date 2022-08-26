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06 دول الأقل زيارة رغم جمالها

06 دول الأقل زيارة رغم جمالها
27 أغسطس 2022 03:01

ترجمة: عزة يوسف

الهدف الأكثر شيوعاً أثناء السفر هو استكشاف تجارب جديدة في أماكن جديدة. ويقدم موقع Atlas and Boots البريطاني قائمة بأقل البلدان زيارة في العالم، على الرغم من جمالها وتمتعها بطبيعة خلابة، حسب منظمة السياحة العالمية.

1 - توفالو:
 تقع في قارة أوقيانوسيا في المحيط الهادئ بين هاواي وأستراليا، وقد تكون الدولة الأقل زيارة في العالم حيث سجلت 2000 زائر فقط عام 2017، وتشتهر بأشجار النخيل والقصب والمناظر البديعة، وتمتد الدولة الصغيرة عبر 9 جزر بمساحة 26 كيلومتراً مربعاً فقط.

2 - جزر مارشال: 
تقع في أوقيانوسيا، وتتكون من سلسلتين أرخبيليتين تضمان 29 جزيرة مرجانية وأكثر من 1000 جزيرة صغيرة. هي مواقع ساحرة بالشعاب المرجانية المنعزلة في المحيط الهادئ، وتتميز شواطئها الجميلة بأكبر محمية لأسماك القرش في العالم.

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3 - كيريباتي: 
ثالث دول جزر المحيط الهادئ ضمن هذه القائمة، وتتألف من 33 جزيرة رائعة ومتفرِّدة، وهي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتد داخل الأجزاء الأربعة لنصفي الكرة الأرضية.

4 - غينيا بيساو:
 تقع على الساحل الغربي لأفريقيا حيث يمكن زيارة أرخبيل بيجاغوس، وهو عبارة عن متاهة من 88 جزيرة استوائية، مياهه مليئة بشتى أنواع الأسماك وغاباته مكتظة بمختلف أنواع الحيوانات والطيور.

5 - جزر سليمان: 
تتألف من 6 جزر رئيسة وأكثر من 900 جزيرة صغيرة عبر المحيط الهادئ، وهي ليست وجهة شاطئية فاخرة، إلا أنها تقدم تجربة مميزة وسط أشجار المانجروف المورقة والبحيرات الشاسعة والغابات الزمردية.

6 - ميكرونيزيا: 
تتألف ميكرونيزيا الموّحدة من 4 ولايات منتشرة غربي المحيط الهادئ، وتُعتبر واحدة من أجمل الدول وتشتهر بمجموعة متنوعة من المأكولات البحرية اللذيذة والأطعمة غير النباتية.

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