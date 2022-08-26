«سبايس اكس»: شبكة اتصالات عالمية بالأقمار الصناعية

لوس انجلوس (أ ف ب)

أعلنت شركة «سبايس اكس» أن الأقمار الصناعية التابعة لها ستتصل مباشرة بهواتف شركة «تي موبايل» الألمانية لتوفير شبكة هاتفية لأكثر الأماكن عزلة في العالم.

وتبدأ الخدمة الجديدة، التي تستخدم آلاف الأقمار الصناعية التابعة لـ«سبايس اكس» والموجودة أصلاً في المدار، بتمكين المستخدمين من إرسال واستقبال الرسائل النصية اعتباراً من أواخر عام 2023، بينما من المتوقع أن يسري ذلك على الخدمات الصوتية في وقت لاحق. وقال إيلون ماسك مالك «سبايس اكس»: «لن يكون هناك المزيد من المناطق خارج نطاق التغطية في أي مكان في العالم».