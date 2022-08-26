«ستارلاينر» إلى المحطة الدولية فبراير المقبل

واشنطن (أ ف ب)

حددت «بوينج» فبراير 2023 موعداً لأول رحلة مأهولة تنفذها كبسولتها «ستارلاينر» إلى محطة الفضاء الدولية، حسب ما أعلنت الشركة ووكالة الفضاء الأميركية (ناسا) التي ترغب في توفير وسيلة نقل ثانية لروادها إلى المحطة. وبعد سلسلة انتكاسات أدت إلى تأخير برنامج بوينج، نجحت الكبسولة أخيراً خلال مايو الماضي في الالتحام بهدفها، لكنها لم تكن مأهولة، لكن الرحلة الجديدة سوف تقل رائدي فضاء من ناسا هما باري ويلمور وسونيتا ويليامس. وكانت مركبات تابعة لشركة «سبايس إكس» تتولى منذ عام 2020 نقل الرواد إلى المحطة، إلا أن ناسا ترغب في تنويع خياراتها.