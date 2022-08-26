راشيل «وردة» أيرلندا

(أ ف ب)

بعد تأجيل استمر عاماً كاملاً بسبب جائحة «كوفيد - 19»، نظمت مقاطعة ترالي في جنوب غرب أيرلندا مهرجان الجمال التقليدي الشهير، وحسمت الأيرلندية راشيل دافي منافسة حامية خاضتها مع 33 متسابقة وفازت بـ«وردة ترالي»، وسط صيحات جمهور واسع أعرب عن سعادته بعودة الفعالية الجماهيرية التي ينتظرها الكبار والصغار.

وأعربت دافي الفائزة باللقب، عن فخرها بتمثيل المجتمع الريفي في منطقة ويستميث وسط أيرلندا، االذي أحاطها بالرعاية ودعمها بعد وفاة والدتها قبل 14 عامًا.

يذكر أن المسابقة انطلقت لأول مرة عام 1959، وتسمح بمشاركة الشابات الجميلات من أيرلندا والعالم، وتحمل كل متسابقة طوال الفعالية اسم «وردة».