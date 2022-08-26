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حرائق أستراليا أضرت بطبقة الأوزون

حرائق أستراليا أضرت بطبقة الأوزون
27 أغسطس 2022 03:00

سيدني (أ ف ب) 

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كان لحرائق الغابات المدمرة التي ضربت أستراليا عامي 2019 و2020 تأثير كبير على ثقب طبقة الأوزون، بحسب دراسة جديدة نشرتها مجلة «ساينتيفيك ريبورتس»، وأشارات الدراسة إلى وجود صلة بين الدخان غير المسبوق المنبعث من الحرائق والثقب الموجود في طبقة الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية.
وبحسب باحثين من جامعتي إكستر ومانشستر البريطانيتين، «تم حقن ملايين الأطنان من الدخان والغاز في طبقة التروبوسفير العليا والطبقة السفلى من الستراتوسفير». وتسبب تراكم جزيئات الدخان في ارتفاع درجة حرارة الطبقة السفلى من الستراتوسفير إلى مستويات لم تحدث منذ ثوران بركان بيناتوبو في الفيليبين عام 1991، وفق الدراسة.

أستراليا
الأوزون
حرائق أستراليا
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