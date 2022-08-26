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بالصور.. «عالم مدهش» و«دبي سفاري».. تجارب مميزة

بالصور.. «عالم مدهش» و«دبي سفاري».. تجارب مميزة
26 أغسطس 2022 17:13

دبي (الاتحاد)
تزداد أجواء الصيف متعة للعائلات والأطفال في أنحاء دبي، بينما يقضون أوقاتاً تجمع بين الترفيه والتعلم عن عالم الحيوان في «عالم مدهش».

وخلال الموسم الحالي رحب مدهش ودانة ب «دبي سفاري بارك» في «عالم مدهش» لمنح الصغار فرصة الاستمتاع والتفاعل الآمن مع الحيوانات المميزة، مثل الزواحف والطيور والكلاب وسواها.
 

وأتيحت للصغار فرصة التقاط الصور مع الحيوانات وإطعامها والتعرف على بعض الحقائق الممتعة عن حيواناتهم المفضلة.

ولا تكتمل أجواء الصيف الترفيهية والتثقيفية من دون «عالم مدهش»، الذي يواصل رسم البسمة على وجوه الصغار خلال اليوبيل الفضي ل «مفاجآت صيف دبي»، حتى 28 أغسطس الجاري في قاعات الشيخ سعيد والأرينا بمركز دبي التجاري العالمي، في أجواء من المرح والأنشطة الفريدة والألعاب الكلاسيكية.

 ويُعتبر «عالم مدهش» إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية المكيفة في المنطقة بتنظيم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

 

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