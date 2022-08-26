«التنمية الأسرية» تُطلق منتدياتها في جبل حفيت

أبوظبي (الاتحاد) أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية منتدياتها لرحلة التمكين الاجتماعي للأطفال والشباب لعام 2022، في مركز جبل حفيت المجتمعي، متضمنة مجموعة من الورش والدورات التدريبية المتنوعة التي تهدف إلى الاستدامة وبناء جيل من الأطفال والشباب المتمكنين من إدارة ذاتهم وإطلاق إمكانياتهم، والاستجابة بفعالية لأحداث الحياة والتغيرات المتسارعة، والمساهمة الإيجابية في المجتمع ضمن فعاليات نادي أطفال وشباب الدار. اعتمدت رحلة التمكين الاجتماعي للأطفال والشباب على نهج التنمية الشبابية الإيجابية الذي يركز على تزويد الأطفال والشباب بالفرص لتطوير مهاراتهم وعلاقاتهم ومشاركتهم على المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي، وتنمية قدراتهم الذاتية والإبداعية وتوجيه سلوكياتهم وحمايتهم، وتمكينهم من التخطيط السليم لمستقبلهم. تهدف الفعاليات إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال بشكلٍ إيجابي بما يعود بالنفع على الأسر والمجتمع، وتوفير بيئة داعمة لاستكشاف وتنمية مواهب الأطفال وتمكينهم من ممارستها، ودعم القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الأطفال، وتوعيتهم بمفهوم الحقوق والواجبات، وتنمية الحس الوطني لديهم تجاه الوطن والأسرة والمجتمع، وإكساب الأطفال المهارات والعادات الحياتية الأساسية وتمكينهم من تطبيقها، بالإضافة إلى عادات التغذية الصحية والسليمة. وتتضمن فعاليات وبرامج مركز جبل حفيت المجتمعي، مجموعة من المنتديات الاجتماعية والثقافية والتعليمية المتنوعة منها: منتدى جودة الحياة الاجتماعية، منتدى جودة الحياة المالية، منتدى المواهب ومهارات المستقبل، منتدى جودة الحياة الصحية، منتدى كلنا مسؤول، منتدى روّاد التغيير الاجتماعي، منتديات نادي النوايف، ومنتدى جودة الحياة الاجتماعية. وتستهدف المنتديات التي تنظمها مؤسسة التنمية الأسرية الأطفال والشباب من عمر 6 سنوات إلى 35 سنة، حيث تتضمن مجموعة من الورش مقسمة حسب الفئة العمرية منها: تنمية المهارات الإدراكية والوجدانية، اكتساب المهارات والمعارف اللازمة لإدارة الموارد المالية، اكتساب مهارات التخطيط السليم للمستقبل المهني واكتشاف وتنمية المواهب، تعزيز نمط الحياة الصحي، تنمية حس المسؤولية المجتمعية لدى الأطفال والمشاركة الفاعلة في المجتمع، مهارات الاتصال والتواصل، اعرف نفسك واكتشف إمكانياتك، الهوية وتقدير الذات، حدد أهدافك المستقبلية، الحلول المبتكرة لتشجيع الفتيات على الزواج، الاحتياجات العاطفية، تحديات الطاقات الشبابية، بالإضافة إلى ورش متنوعة للتعرف على مهن المستقبل. وتستمر فعاليات وورش مركز جبل حفيت المجتمعي ضمن نادي أطفال وشباب الدار ومنتدى النوايف حتى شهر أكتوبر المقبل، حيث يعتمد النادي على نهج التنمية الشبابية الإيجابية. وهو نهج تنموي يعتبر الأطفال والشباب مورداً وممكناً مجتمعياً رئيساً يحتاج إلى توظيفه لصالح أنفسهم وأسرهم ومجتمعهم، حيث تركز المبادرات والأنشطة المبنية على هذا النهج لتزويد الأطفال والشباب بالفرص لتطوير مهاراتهم وعلاقاتهم ومشاركتهم على المستوى الشخصي والأسري والمجتمعي، من خلال التعرف على معارف ومهارات جديدة وممارسة هذه المهارات بشكلٍ متكرّر وصولاً إلى النجاح في تطبيقها لتصبح مهارة حياتية متجذرة لدى الأطفال والشباب بدلاً من التركيز على الوقاية من المخاطر.