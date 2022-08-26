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«منشد الشارقة» في الأردن.. 28 أغسطس

«منشد الشارقة» في الأردن
26 أغسطس 2022 16:56

الشارقة (الاتحاد)
يدعو برنامج «منشد الشارقة»، الذي تنظمه قناة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الموهوبين في فن الإنشاد من الشباب الأردنيين أو المقيمين في الأردن، إلى التقدم لاختبارات الأداء التي ينظمها البرنامج الأحد 28 أغسطس الجاري في عمّان، لانتقاء أفضل الأصوات للمشاركة في الدورة ال 14 من البرنامج.
وتستمر اختبارات الأداء من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 8:00 مساءً في مركز الكالوتي التنموي بمنطقة الرابية، لإتاحة الفرصة أمام الشباب لعرض مواهبهم في الإنشاد أمام لجنة التحكيم التي تتكون من المنشدين عبدالقادر ناصرالدين وأيمن رمضان.
ويتوقع فريق عمل «منشد الشارقة» كثافة المشاركة في اختبارات الأداء بالأردن التي تقدم لمحبي فن الإنشاد في كل دورة مواهب تتميز بقدرتها على المنافسة والحضور الاستثنائي على منصة البرنامج في الشارقة.
وأمام الراغبين في المشاركة فرصة أخرى لخوض اختبارات الأداء في حال عدم تمكنهم من حضور الاختبارات الميدانية في كل من السعودية والجزائر وسلطنة عمان والمغرب والأردن ومصر والإمارات، حيث يمكنهم التقدم بإرسال فيديو مصور عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبرنامج www.munshidsharjah.ae.

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