«ماي جولف دبي».. أكبر صالة داخلية في المنطقة

دبي (الاتحاد) يقدم مجمّع «سوق التنين» الذي يعتبر واحداً من أكبر المراكز التجارية في العالم، تجربة لعبة الجولف بصالات داخلية، بعد افتتاح «ماي جولف دبي»، أكبر منشأة داخلية للعب الجولف في المنطقة، اليوم 26 أغسطس. ويعيد هذا النادي الداخلي على مساحة 14 ألف قدم مربعة، ابتكار تجارب واقعية وغامرة تحاكي 190 ملعب جولف من مختلف أنحاء العالم. ويتميّز «ماي جولف دبي» الذي تبلغ قدرته الاستيعابية أكثر من 200 شخص في آن واحد، بوجود 14 جهاز محاكاة يمكنها تلبية احتياجات عشّاق رياضة الجولف الذين ينتمون لمختلف المستويات ومساعدتهم على تجاوز التحديات والمعوقات التي تعترضهم.ويعزّز انضمام «ماي جولف دبي» إلى «سوق التنين» من مكانة دبي كمركز شهير لهذه الرياضة والذي صُمم ليوفر للزوار الذي يسافرون كثيراً تجربة لعبة جولف حقيقية ترقى إلى أعلى المستويات العالمية. وتأتي هذه الخطوة مع خطط التطوير التي يتبنّاها «سوق التنين» من أجل توفير مجموعة من المنشآت الرياضية، على غرار مجمّع «أهداف» الرياضي الذي يحتّل موقعاً متميزاً على سطح هذا المركز التجاري إذ يضم ملعبي كرة قدم وشبكتين لممارسة رياضة الكريكيت وملعبي تنس بادل وملاعب داخلية لتنس الريشة ومركز بلياردو وسنوكر، ما يميّز هذه الوجهة باعتبارها سوقاً شاملاً للبيع بالتجزئة والترفيه والتسلية. تحاكي هذه الميزة الترفيهية نوادي الجولف الراقية، إذ يتضمن «ماي جولف دبي» 6 صالات خاصة وصالتين مفتوحتين وجناحين لكبار الشخصيات يحملان اسميّ أسطورتي الجولف أرنولد بالمر وروري ماكلوري، بالإضافة إلى جناح خاص لكبار الشخصيات المهمة جداً يحمل اسم تايجر وودز. وتتميز تلك الأجنحة بتقديم المأكولات في الموقع وكونسيارج خاص، ما يجعله المكان المثالي لعقد اللقاءات الاجتماعية وإقامة المناسبات والاحتفالات. ويحتوي النادي على 3 استوديوهات تدريب ضمن منصة ترفيهية اجتماعية عصرية مزوّدة بأحدث الأجهزة والبرامج الخاصة التي تلبّي احتياجات ومتطلبات لاعبي الجولف من ذوي الخبرة من أجل تحسين أدائهم، كما يمنح اللاعبين الهواة الاهتمام الشخصي اللازم لتمكينهم من تعلّم الفوارق الدقيقة التي تتميز بها هذه الرياضة. تتيح هذه التجربة الفريدة من نوعها للاعبي الجولف تحسين جولاتهم أو التسديد مع كل منعطف بالاستعانة بأحدث التقنيات التي توفّر الإحصاءات المتعلقة بالتسديدات في الوقت الفعلي بدقة 98%، بما فيها سرعة الكرة وزوايا الإطلاق وقياس الانحراف نحو اليمين أو اليسار وتحديد مسافة الضربة. يقدم «ماي جولف دبي» باقتين مميزتين للاعبي الجولف، باقة «ادفع والعب» حيث يمكن الاستمتاع بمجموعة واسعة من ملاعب الجولف، وباقة «العضوية» وهي مجموعة من الخيارات للأفراد ومجموعات الشركات.
وسيضم «ماي جولف دبي» أكاديمية للجولف ليحظى المتدرّبون بفرصة ذهبية للتعلم تحت إشراف مدربين يتمتعون بشهرة عالمية.يفتح النادي الواقع في «سوق التنين 2» أبوابه طوال أيام الأسبوع، من الساعة 10:00 صباحاً ولغاية الساعة 10:00 ليلاً خلال أيام الأسبوعة، ولغاية منتصف الليل يومي الجمعة والسبت.