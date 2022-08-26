5 أطعمة تحافظ على الوزن

ترجمة: عزة يوسف

تؤدي الوجبات الخفيفة إلى زيادة كمية السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص وبالتالي زيادة الوزن.

وأوضح موقع Times of India أن ذلك لا يعني أن تظل جائعاً حتى تأكل وجبتك التالية، ونصحت ببعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد على قمع الشهية ووقف تناول الوجبات غير الصحية.

1 - اللوز

مصدر غني بالألياف ومضادات الأكسدة وفيتامين (هـ) والماغنيسيوم، لذلك يمكن لحفنة صغيرة من اللوز أن تكبح شهيتك بشكل طبيعي لفترة زمنية جيدة. ووجدت الدراسات أن اللوز يزيد من الشعور بالشبع، ما يساعد على التحكم في الوزن.

2 - القهوة

يساعد الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في حبوب البن على كبح الشهية، كما يساعد فنجان من القهوة السوداء أيضاً على حرق السعرات الحرارية وتفتيت الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، شرط ألا يحتوي على نسبة عالية من السكر أو الكريمة.

3 - الزنجبيل

يُستهلك الزنجبيل على نطاق واسع عند بعض الشعوب، كما أنه يزيد من طاقتك ويقلل شهيتك بشكل طبيعي. وتشير الدراسات إلى أن تناول الزنجبيل مع وجبة الإفطار مسؤول عن الشعور بالشبع لمدة 3 ساعات على الأقل بعد الوجبة.

4 - التفاح

تعتبر الفواكه الغذاء المثالي بين الوجبات، إذ إنها طبيعية ومليئة بالعناصر الغذائية والنكهات اللذيذة، ويأتي التفاح على رأس قائمة الفواكه المليئة بالألياف القابلة للذوبان والبكتين والمحتوى المائي، إذ يتطلب بعض الوقت للمضغ، ما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، كما أنه ينظم مستوى الجلوكوز ويعزز مستوى الطاقة.

5 - الماء

يساعد شرب كمية من الماء على قمع شهيتك بشكل طبيعي وتحسين الهضم أيضاً. ووجدت الدراسات أن الذين يشربون كوبين من الماء قبل الوجبة يتناولون سعرات حرارية أقل في الوجبة من أولئك الذين لا يشربون الماء، لذلك عليك احتساء الماء على فترات منتظمة طوال اليوم.