الجهد العقلي يضر بالدماغ؟

أبوظبي (الاتحاد)

قال باحثون فرنسيون إن العمل البدني الشاق مُجهد ومرهق، إلا أن المجهود الفكري المكثف يتسبب في إرهاق عقلي ومعرفي شديد ويؤدي إلى ضرر بالدماغ، فعندما تكون لدينا مهمة تحتاج إلى مجهود عقلي، نشعر بصعوبة في التركيز وعدم القدرة على إكمالها.

وأرجع الباحثون بالمستشفى الجامعي بيتييه سالبيتريير في باريس ذلك إلى مادة الغلوتامات، وهي عبارة عن حمض أميني يتداخل في عملية النقل العصبي بين الخلايا العصبية، حيث تتراكم هذه المادة بين الخلايا العصبية في الفص الجبهي الجانبي من الدماغ أثناء أداء المهمات التي تحتاج إلى مجهود عقلي لفترات طويلة، إلا أن تركيز الغلوتامات ينخفض بين الخلايا العصبية أثناء النوم، ما يفسر استعادة النشاط العقلي بعد أخذ قسط من الراحة.

ونقل موقع Science Alert الأميركي للدراسات عن الباحثين قولهم إنه من بين الأسباب الأخرى لفقدان التركيز وصعوبة التفكير، أن الدماغ يستهلك الكثير من الغلوكوز أثناء عمله كمصدر للطاقة، ما يؤدي إلى انخفاض نسبته ويسفر عن الشعور بالإرهاق وصعوبة التفكير.

وانخفاض الغلوكوز يرتبط بانخفاض الدوبامين في الدماغ، ما يفقد الشخص اهتمامه ببعض المهام الإدراكية. لذلك علينا ألا نجهد أنفسنا في التفكير وألا نبذل مجهوداً عقلياً لمدة طويلة لكي نضمن جودة المهمة التي ننفذها، ولا نرهق أدمغتنا.