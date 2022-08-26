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5 نصائح للطفل «الوحيد» بالمنزل

5 نصائح للطفل «الوحيد» بالمنزل
26 أغسطس 2022 11:29

أبوظبي (الاتحاد)
يضطر البعض أحياناً لترك طفلهم بمفرده في المنزل بسبب العمل أو حالة طارئة. وأوضحت موقع Times of India كيفية التعامل مع هذا الموقف، وذكر عدة أمور تساعد الصغير على الاستقلالية وتحمل المسؤولية وهي:

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1  أرقام الطوارئ: يجب الاحتفاظ بأرقام الطوارئ وأرقام الوالدين والأقارب في مفكرة المنزل وعلى هاتف طفلك إن كان يملك هاتفاً لكي يقوم بالاتصال بأي منهم في حالة الضرورة، ومن الأفضل أن تجعله يحفظ رقمين أو 3 منها.
2  وقت الشاشة:
 إذا تركنا الأمر للأطفال، سينتهي بهم الحال أمام شاشة التلفاز أو استخدام الإنترنت وألعاب الفيديو طوال اليوم، لذا عند مغادرتك المنزل عليك أن تشغلهم ببعض المهام المنزلية البسيطة أو النشاطات الفنية، وبذلك لن ينجذبوا إلى الشاشة طوال الوقت.
3  السلامة: 
من المهم تعليم طفلك كيفية التعامل مع معدات المطبخ الأساسية والتأكيد على عدم استعمال الموقد أو أعواد الثقاب، كما يجب أن يحتوي المنزل على مجموعة إسعافات أولية ومصباح يدوي.
4  الطعام: 
عليك تحضير بعض وجبات الطعام ليتناولها طفلك إذا جاع أثناء غيابك عن المنزل.
5  باب المنزل:
 احرص على تعليم طفلك عدم فتح باب المنزل للغرباء أبداً، وإذا كان هنالك احتمال بقدوم شخص ما، أخبره مسبقاً بأن هناك من سيأتي إلى المنزل أثناء غيابك.

نصائح غذائية
الطفل
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