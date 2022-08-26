السبت 27 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

جاكمان.. نادم على "شيكاغو"!

جاكمان.. نادم على "شيكاغو"!
26 أغسطس 2022 11:27

أبوظبي (الاتحاد)
 أعرب الممثل الأسترالي هيو جاكمان عن ندمه على رفض فيلم الجريمة الموسيقي "شيكاغو"، وكشف عن أن دور "بيلي فلين" قد عُرِض عليه في أول مسيرته ورأى حينها أنه صغير بالسن للقيام بالدور، إلا أنه بعد فوز الفيلم بعدة جوائز أوسكار، أعاد التفكير بأن القليل من المكياج ليظهره أكبر سناً كان سيُجدي نفعاً.
وأوضح موقع The Things الكندي لأخبار النجوم، أنه ليس من المستغرب أن يندم جاكمان على رفض دوره في الفيلم الذي أصبح من أنجح الأفلام، وسيظل أحد أهم الأعمال الموسيقية الناجحة التي تم تصويرها على الإطلاق.
ولم يكن ذلك الأمر الوحيد الذي أبدى جاكمان الندم عليه، إذ إنه اعترف بأنه واجه صعوبة في أداء شخصية جيمس لوغان في أفلام "وولفرين- إكس مين" على مدى عقدين من الزمن، حتى أصبح يملك مفاتيح الشخصية في النهاية. وعندما حان الوقت ليودع الشخصية شعر بالندم لأنه كان يتمنى لو كان قد بدأ منذ 17 عاماً أداء هذا الدور بالطريقة نفسها كما في الفيلم الأخير. وأضاف أنه يشعر بالسعادة والرضا عن أدائه وأنه سيفتقد هذه الشخصية.
وحقق اجاكمان نجاحاً هائلاً في هوليوود منذ ظهوره وأصبح أحد أشهر الممثلين بين جيله، ومع تألقه في سلسلة أفلام "إكس مين" وأدائه المتألق في فيلم "البؤساء"، أثبت للجميع أنه يتمتع بموهبة لا جدال فيها، حيث حصل على جوائز توني وغرامي وإيمي وغولدن غلوب، وترشح للأوسكار.

أخبار ذات صلة
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
آخر الأخبار
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
الرياضي
«النسر أولمبيا» نجم لاتسيو في «الكالشيو» !
اليوم 15:02
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
دنيا
إرسال رماد نجمة "ستار تريك" إلى الفضاء
اليوم 14:57
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
الرياضي
سيرينا تسدل الستار على «مسيرة أسطورية»
اليوم 14:30
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
الرياضي
7 مباريات تنهي إعداد عجمان للقاء العين
اليوم 14:30
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
عربي ودولي
مقتل 4 من داعش شمال شرقي بغداد
اليوم 14:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©