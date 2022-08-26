جاكمان.. نادم على "شيكاغو"!

أبوظبي (الاتحاد)

أعرب الممثل الأسترالي هيو جاكمان عن ندمه على رفض فيلم الجريمة الموسيقي "شيكاغو"، وكشف عن أن دور "بيلي فلين" قد عُرِض عليه في أول مسيرته ورأى حينها أنه صغير بالسن للقيام بالدور، إلا أنه بعد فوز الفيلم بعدة جوائز أوسكار، أعاد التفكير بأن القليل من المكياج ليظهره أكبر سناً كان سيُجدي نفعاً.

وأوضح موقع The Things الكندي لأخبار النجوم، أنه ليس من المستغرب أن يندم جاكمان على رفض دوره في الفيلم الذي أصبح من أنجح الأفلام، وسيظل أحد أهم الأعمال الموسيقية الناجحة التي تم تصويرها على الإطلاق.

ولم يكن ذلك الأمر الوحيد الذي أبدى جاكمان الندم عليه، إذ إنه اعترف بأنه واجه صعوبة في أداء شخصية جيمس لوغان في أفلام "وولفرين- إكس مين" على مدى عقدين من الزمن، حتى أصبح يملك مفاتيح الشخصية في النهاية. وعندما حان الوقت ليودع الشخصية شعر بالندم لأنه كان يتمنى لو كان قد بدأ منذ 17 عاماً أداء هذا الدور بالطريقة نفسها كما في الفيلم الأخير. وأضاف أنه يشعر بالسعادة والرضا عن أدائه وأنه سيفتقد هذه الشخصية.

وحقق اجاكمان نجاحاً هائلاً في هوليوود منذ ظهوره وأصبح أحد أشهر الممثلين بين جيله، ومع تألقه في سلسلة أفلام "إكس مين" وأدائه المتألق في فيلم "البؤساء"، أثبت للجميع أنه يتمتع بموهبة لا جدال فيها، حيث حصل على جوائز توني وغرامي وإيمي وغولدن غلوب، وترشح للأوسكار.