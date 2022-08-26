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ماذا تعرف عن بكتيريا الإشريكية القولونية التي ضربت 4 ولايات أميركية؟

ماذا تعرف عن بكتيريا الإشريكية القولونية التي ضربت 4 ولايات أميركية؟
26 أغسطس 2022 10:24

قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الخميس إن تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية في أربع ولايات في الغرب الأوسط من مصدر غير معروف أثر على 47 شخصا آخرين، مما رفع العدد الإجمالي إلى 84 شخصًا.
وحتى يوم الأربعاء، تم نقل 38 شخصا إلى المستشفى. وعلى الرغم من أن العديد من سلالات بكتيريا الإشريكية القولونية توجد في أمعاء الأشخاص والحيوانات الأصحاء وهي غير ضارة، فإن أنواعا معينة يمكن أن تسبب تقلصات شديدة في الأمعاء وإسهالا دمويا وقيئ.
وقالت المراكز إنه من بين 62 شخصا قابلتهم، تبين أن 52 تناولوا الطعام في مطاعم وينديز في الأسبوع السابق لبدء مرضهم.
وقالت سلسلة مطاعم البرجر لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني "نتعاون بشكل كامل مع سلطات الصحة العامة في تحقيقاتها الجارية بشأن تفشي الإشريكية القولونية على المستوى المحلي".
وتمثل الحالات الجديدة زيادة عن يوم الجمعة الماضي عندما بدأت المراكز الأمريكية تحقيقا بعد إصابة 37 شخصا في جميع أنحاء ميشيجان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا.
وقالت المراكز إن العديد منهم تناولوا شطائر مضاف لها الخس الروماني في سلسلة مطاعم وينديز قبل مرضهم.
ومع ذلك، لم تنصح المراكز بعدم تناول الطعام في مطاعم وينديز أو تطلب من الناس تجنب الخس الروماني لعدم التأكد بعد من السبب الدقيق لتفشي المرض.
وكإجراء احترازي أكدت الشركة المالكة لسلسلة المطاعم استبدال الخس في الشطائر في بعض المناطق المتضررة.
وقالت المراكز الأميركية إن العدد الحقيقي للمرضى من المرجح أن يكون أعلى من المسجل، وقد لا يقتصر تفشي المرض على الولايات التي ظهرت بها حالات.

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