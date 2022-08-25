كيف نهيِّئ الطلبة لموسم العودة؟

خولة علي (دبي)

أيام قليلة تفصلنا عن استقبال العام الدراسي الجديد، حيث تبدأ مسؤولية الأسر في كيفية تهيئة الأبناء لتخطي عتبة الإجازة الصيفية بما فيها من أنماط غير منظمة، إلى مرحلة تتطلب منهم التقيد والالتزام بالقوانين والتحلي بالنشاط والطاقة الإيجابية المحفِّزة على المثابرة وبذل جهود مضاعفة للإقبال على الصفوف بكل عزيمة وثقة. فكيف نهيِْئ الطلبة لموسم العودة؟

توضح الاختصاصية الاجتماعية فاطمة الظنحاني، أن بدء موسم دراسي جديد، مرحلة مهمة لكل طالب يرغب في تحقيق النجاح والأهداف، لذلك لابد من تهيئة الطالب نفسياً للانتقال بهدوء من الإجازة والراحة والسهر إلى الاستعداد مجدداً للانتظام والمسؤولية والاستيقاظ باكراً. وتقول: الأسرة مصدر الطاقة للطلاب، لذلك لا بد لها من الاهتمام بنظام غذاء صحي يساعدهم على التفكير والدراسة وأداء التمارين. ومن الجانب النفسي لا بد من توجيهم بالحديث الإيجابي عن المدرسة، ومناقشة علاقة الطالب بمعلميه، ما يؤثر على إنجازه في المستقبل لأنها البذرة الأولى لزرع الثقة بين الطالب والمعلم. ومن المفيد رواية القصص القصيرة عن المدرسة للصغار في مرحلة ما قبل الروضة، للتقليل من توتره، والتوضيح أن المدرسة مكان واسع يضم شخصيات مختلفة ولابد من التكيف مع جوها وأن يختار الأصدقاء ذوي السلوكيات الصحيحة.

ترتيبات نفسية

وتؤكد الدكتورة إسراء السامرائي أستاذ علم النفس بجامعة العلوم والأسرة بعجمان قائلة: يتساهل الكثير من الآباء في فترة العطلة مع أبنائهم بالسماح لهم بالسهر، حيث يعتادون على روتين مختلف عن أيام الدراسة. ويحتاج الأبناء إلى إعادة ترتيب يومهم كي يتمكنوا من العودة إلى المدرسة بشكل سليم. ويتم ذلك من خلال مساعدة الأهل لهم لإعادة برمجة وتنظيم يومهم. ويُنصح بإعادة تنظيم أوقات الوجبات الغذائية وأوقات النوم، بشكل تدريجي حتى يسهل عليهم التخلي عن روتين الإجازة، ومرافقتهم لشراء المستلزمات المدرسية، ما يشجعهم نفسياً على العودة بنشاط وشغف.

وتتحدث السامرائي عن أهمية جلسات الحوار بين الآباء والأبناء حول الأنشطة والفعاليات التي سيقومون بها في المدرسة، وتدريبهم على منهجية المذاكرة الصحيحة، وتهيئة البيئة المناسبة لها. وتلفت إلى ضرورة التزام الآباء بتخصيص نهاية الأسبوع لترفيه أبنائهم، وذلك مهم جداً لتفريغ الانفعالات السلبية الناجمة عن الضغوطات، ما يعود عليهم بالفائدة ويجعلهم أكثر نشاطاً مع بداية كل أسبوع.

صناعة البهجة

وترى هيا القاسم مدربة تفكير إبداعي للطفل، أن روتين حياة الطلبة واهتماماتهم تحتاج هذه الأيام إلى إعادة ضبطها حتى يتقبلوا أول أسبوع من المدرسة بفرح وبٍلا توتر أو عدم التقبل. وتذكر أن هذا الاستحقاق يعاني منه الكثير من الأسر لجعل الأبناء أكثر استعداداً وقدرة على التأقلم في الأيام الأولى من الدراسة. وتقع مسؤولية ذلك على أولياء الأمور في كيفية تحفيز أبنائهم وجعلهم أكثر شغفاً بالمدرسة، من خلال تهيئتهم نفسياً لما سيقبلون عليه من لقاء الزملاء والتعرف على أصدقاء جدد والانتقال إلى مرحلة دراسية تحتاج إلى تركيز وجهد واهتمام. وتلفت إلى أهمية أن يشارك الآباء أبناءهم هذه الأيام في تجهيز الحقائب والقرطاسية، ما يجعلهم أكثر حماساً.

دور الآباء

مسؤولية الآباء كبيرة في إعادة برجمة نظام أبنائهم الطلبة. وتشير موزة علي الزحمي ولية أمر، إلى أن الاستعداد للعام الدراسي ليس للطالب فقط، وإنما للأسرة أيضاً، معتبرة أن بداية السنة الدراسية أيام عيد بالنسبة لها حيث تغمرها السعادة بلقاء الزملاء.

وتضيف: إن تهيئة الطلبة نفسياً أمر لا بد منه على مدار العام الدراسي، فنحن نعلم أن الطالب قد ينتابه الفتور في أداء المهام والواجبات المدرسية، وذلك بسبب المؤثرات الخارجية من وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية. وترى ضرورة أن تكون الأسرة حلقة وصل بين الطالب والمدرسة، فكلاهما مكمل لبناء جيل متعلم يعي دوره في البناء والتطوير.

وتذكر آسيا ميرزا ولية أمر أن الآباء يحملون على عاتقهم مسؤولية أبنائهم ويحرصون على توفير كل ما يلزم من تهيئة نفسية قبل أي شيء آخر، قائلة: أحرص دائماً مع أبنائي للوصول معهم إلى نقطة الاجتهاد في التحصيل الدراسي وتحقيق الهدف المنشود عن طريق التحفيز والترغيب مع بداية كل عام دراسي جديد.

وتعلق شيخة النقبي ولية أمر، على مسؤولية الوالدين في تحفيز أبنائهما على استقبال العام الدراسي الجديد بروح إيجابية والشوق للقاء المعلمين والزملاء، ومشاركتهم بتجهيز الأدوات المدرسية ووضع الأهداف المرجوة وتقديم النصائح والتوجيهات، وتعديل توقيت النوم.

وتتحدث عن ضرورة مرافقة الأبناء خلال الذهاب إلى المدرسة في اليوم الأول من موسم العودة، ما يعزز لديهم الثقة بالنفس والفخر بوجود الأهل معهم. كما يمكن التقاط الصور التذكارية لهم مع زملائهم في الفصل، للتغلب على رهبة الموقف.

علي العبدولي

أثر إيجابي

يرى الطالب علي عبدالعزبز العبدولي أن استقبال السنة الدراسية أمر مفروغ منه، وبدأ بتنفيذ خطته المسبقة بالاستيقاظ باكراً وممارسة الرياضة، كما وضع ضمن خطته تنظيم الوقت بحيث يقسم يومه ما بين المذاكرة والترفيه والمشاركة في الأنشطة المدرسية والمجتمعية والمسابقات، التي تلعب دوراً فاعلاً في تنمية المعارف. ويذكر أن الاختبارات لم تعد تعتمد فقط على محتوى المادة الدراسية بقدر ماهي تنمية للمهارات الفكرية والاستنتاج والملاحظة، موضحاً أنه يشعر بالسعادة بموسم العودة للقاء المعلمين وزملاء الدراسة وأجواء المنافسة، ويعتبر أن هذه السنة ستكون مختلفة عن السنتين الماضيتين بعد التعافي تدريجياً من الجائحة، إذ إن الحضور الصفي له أثر إيجابي على مستوى التحصيل العلمي.