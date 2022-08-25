الفنون الشعبية.. سيمفونية فَخر

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تولي الإمارات اهتماماً واسعاً بالفنون الشعبية بمختلف أنواعها. وتشهد فرق الفنون الشعبية دعماً ملحوظاً باعتبارها جزءاً من ثقافة المجتمع ومكونات هويته، لتظل في الواجهة في مختلف المناسبات الرسمية والاجتماعية والتراثية لتقديم إيقاعات في حب الوطن.

تمثِّل الفنون الشعبية في التنوع الثقافي والاجتماعي للدولة، خصوصاً أنها مرتبطة بالعادات والتقاليد، وشهدت على مر السنوات حضوراً طاغياً في المهرجانات والمحافل التراثية والثقافية والفنية داخل الدولة وخارجها. وتتلاقى الفنون الشعبية باختلاف مناسباتها وأحداثها الاجتماعية، وتتباين وتختلف باختلاف الأعمال والمهن المرتبطة بها. وفي كل فترة يطرأ تطور على هذه الفنون من خلال كلمات القصائد والأشعار، أو من خلال إدخال آلات موسيقية وإيقاعية، مع اختلاف بعض مساراتها اللحنية والأداء الحركي.

وظهرت على مدى العقود الماضية العديد من الفرق الشعبية التي حرصت على استعراض جمال الموروث الفني لدى الشعب الإماراتي، بما له من سمات متفردة. وكانت بمثابة جسر للتواصل الحضاري مع العالم، في مختلف المناسبات والمهرجانات التراثية داخل الدولة، وأبرزها «مهرجان الشيخ زايد»، «مهرجان قصر الحصن»، و«مهرجان أيام الشارقة التراثية»، والتي يحرص على زيارتها جمهور من مختلف الجنسيات.

موسيقى شرطة أبوظبي

عن الدعم الكبير الذي تحظى به فرق الفنون الشعبية، قال المقدم راشد خصيف عبيد الوحشي، رئيس قسم موسيقى شرطة أبوظبي: لطالما كنا نحظى بالدعم والتشجيع لإظهار الفنون الإماراتية التراثية في مختلف المهرجانات الثقافية في الدولة. ونكون من أوائل المشاركين في المناسبات الوطنية لتقديم مجموعة مختلفة من الأعمال الفنية التراثية الأصيلة، التي تتنوع بين فريق المشاة وفريق التخت العربي القديم، وفريق إلقاء الشعر والأداء الغنائي، ما يسهم في رسم صورة مبهرة عن الفرقة التراثية.

وأكد الوحشي، أنه يفخر بمشاركة هذه الفرق في الأحداث الثقافية، إذ إن الفرق العسكرية والحربية والشرطة الموسيقية الوترية، تتخذ من المهرجانات الوطنية والتراثية منصة لتقدم بعض الموروثات القديمة، والفنون الحماسية الأصيلة، وتؤديها في مختلف المناسبات الاجتماعية.

مصطفى الفردان

الحفاظ على الإرث

وتحدث النهام مصطفى الفردان، عن الاهتمام الواسع من القيادة الرشيدة بالفنون الشعبية في مختلف أنواعها، من خلال دعم الجهات الرسمية والحكومية. حيث شهدت دعماً من المشاريع الثقافية للحفاظ على التاريخ والثقافة والتراث، مثل «سباق القفال» المتخصص بتاريخ الغوص، والمستمر منذ 31 عاماً حتى الآن، و«سباق دلما التاريخي» المتعلق بالمحامل الشراعية، و«مهرجان الشيخ زايد» المتخصص بالثقافة والتراث.

وقال: كان لا بد بعد كل هذا الدعم، وتوفير المقومات من الدولة، أن تكون لنا مساهمة مجتمعية في إحياء هذا التراث، لإظهار الجانب الاجتماعي والثقافي لدولة الإمارات من خلال الفنون الشعبية. إذ إن دولة الإمارات بذلت وتبذل جهداً كبيراً في الحفاظ على هذا الإرث، استناداً إلى فكر ونهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، ولا تزال مقولته «من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل»، موجودة في الوجدان ودائماً نتذكرها ونرددها في كل المحافل.

جمعة الجنيبي

مشاركات عالمية

وأكد جمعة يوسف الجنيبي متخصص في الفنون البحرية، أن الجهات المعنية بالفنون الشعبية، سواء الحكومية أو الخاصة، عملت على تقديم مبادرات فنية، ومشاريع ثقافية، وتأسيس جمعيات خاصة بالفنون الشعبية، لإظهار العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة. ويأتي ذلك لكون الإمارات غنية بمكتسبات التراث التي يجب أن يتعرف الآخر من خلالها على ماضي الأجداد.

وأثنى الجنيبي، على الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة بالفنون الشعبية والتراثية، وتشجيع المواهب، من خلال الجمعيات والمسارح، على المشاركة في المحافل الفنية والتراثية والثقافية داخل الدولة وخارجها، بهدف استعراض الموروث المحلي أمام العالم. وتأتي المشاركة في مهرجان «سميثسونيان للفنون الشعبية»، الذي يُعتبر أحد أبرز الأحداث الفنية والثقافية على مستوى العالم، ويتم تنظيمه سنوياً في العاصمة الأميركية واشنطن، كأكبر دليل على هذه الرعاية والدعم الكبيرين.

ناجي العلوي

مكتسبات التراث

من جهته، أوضح ناجي العلوي متخصص في فن النهمة والفنون الحماسية البحرية، أن الدعم المقدم للفنون الشعبية من القيادة الرشيدة، أهَّل العديد من الفرق والجمعيات المتخصصة في هذا المجال للمشاركة في المحافل والمهرجانات التراثية بصفة مستمرة. ويأتي ذلك ليتعرف الآخر على ثقافة الإمارات من جهة، ولتتعرف الأجيال الجديدة من جهة أخرى على ماضي الأجداد حتى لا يتعرض هذا الفن إلى الاندثار.

عام 1963

تُعتبر «الشرطة الموسيقية الوترية» أول موسيقى عسكرية في أبوظبي، والأولى على مستوى الدولة، وتأسست عام 1963 وكانت أولى عروضها في أواخر العام نفسه. وشهدت العديد من التطورات على مستوى عدد العازفين والآلات الموسيقية والمشاركات الرسمية والشعبية، حيث تم إدخال الآلات الوترية. وبعدما كانت الانطلاقة الأولى مع 5 «مارشات» عسكرية، توسعت في نوعية موسيقاها لتشمل السيمفونيات العالمية.

آلات قديمة

من الفنون الشعبية الأكثر انتشاراً، العازي واليولة والحربية والعسكرية والبحرية، والتي تقدمها الفرق المحلية على شكل عروض فولكلورية وتراثية واستعراضات إماراتية. وتتجلى هذه العروض بكثرة في «مهرجان الشيخ زايد»، الذي يقام سنوياً في منطقة الوثبة بأبوظبي، ويشهد تفاعلاً كبيراً من الزوار، ممن يستمتعون بعروضه وتنوّع فنونه بين العروض الموسيقية التراثية العسكرية والحربية والعيالة. وتهتم هذه الفرق بتقديم عروض تراثية وموسيقية تحثّ على الولاء والانتماء للوطن، وذلك باستخدام الآلات الموسيقية القديمة منها «القرب» و«الطبول العربي» و«الكأس النحاسي» و«المزمار». كما تقوم الفرق بأداء بعض الأشعار القديمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، حيث يجتمع أعضاؤها ويؤدون الإيقاعات في فخر بماضي الأقدمين بكافة أشكاله وفنونه.