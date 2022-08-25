الحيتان الحدباء.. تغني؟

أبوظبي (الاتحاد)

وجد باحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن الحيتان الحدباء تعلِّم بعضها الغناء أثناء سفرها على طول الساحل.

واكتشف فريق البحث بقيادة الدكتورة جيني ألين في كلية العلوم البيطرية، أن حيتان كاليدونيا تتعلم أغنيات جديدة من حيتان أخرى قادمة من الساحل الشرقي. وأشارت إلى أنه من النادر توثيق هذه الدرجة من التبادل الثقافي في الأنواع غير البشرية، معربة عن أملها بأن تقدم هذه النتائج نموذجاً لمزيد من الأبحاث ذات الصلة.

ووفقاً لموقع Study Finds الأميركي، وجد فريق البحث أن الحيتان تعلمت الألحان بالضبط من دون تغيير أو ترك أي نغمة، وهي تغني أغنية جديدة كل عام.