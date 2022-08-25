8 أوانٍ لبنانية تتلألأ في «بريتيش ميوزيوم»

لندن (أ ف ب)

عادت ثماني أوانٍ زجاجية أثرية تهشمت بفعل انفجار مرفأ بيروت عام 2020 إلى سابق عهدها بعد عملية ترميم دقيقة في متحف «بريتيش ميوزيوم» بلندن حيث ستُعرَض لعدة أشهر. وقال مدير المتحف البريطاني الشهير هارتويغ فيشر إنها قصة شبه دمار وترميم وصمود وتعاون... وأضاف: يسعدنا أن نعرض هذه الأوعية القديمة التي تعود لاحقاً إلى لبنان قبل نهاية السنة الجارية. وتمكن الخبراء من ترميم 26 قطعة من القطع الـ74 التي كانت معروضة في متحف الجامعة الأميركية الأثري ببيروت، ويأمل الخبراء في أن يتمكنوا قريباً من ترميم نصف القطع المتبقية على الأقل.