200 ألف أميركي يتابعون برنامج «العودة إلى القمر»

واشنطن (أ ف ب)

يتهيأ الصاروخ الفضائي الأقوى في العالم للانطلاق بعد غد من فلوريدا في مهمته الأولى، التي تعد أول خطوة ضمن تنفيذ البرنامج الأميركي للعودة إلى القمر «أرتيميس»، بعد 50 عاماً على آخر رحلة ضمن برنامج «أبولو». وشهدت الفنادق القريبة من قاعدة كاب كانافيرال نسبة إشغال كاملة، إذ يتوقع أن يحتشد ما بين 100 ألف و200 ألف شخص لحضور عملية الإقلاع... ورغم أنها تجريبية، وغير مأهولة، تحظى الرحلة باهتمام بالغ، إذ تأمل وكالة الفضاء الأميركية أن تثبت أنها لا تزال قادرة على المنافسة في ظل طموحات جهات عدة من أبرزها الصين.