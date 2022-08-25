ابن «17» يطوف العالم في 150 يوماً

رادومير (أ ف ب)

هبط ماك روذرفورد، وهو بلجيكي بريطاني يبلغ 17 عاماً، أمس الأول في بلغاريا بعد رحلة منفردة على طائرة خفيفة للغاية طاف خلالها العالم، وأصبح أصغر طيار يكمل رحلة من هذا النوع حول العالم. بعد رحلة استغرقت خمسة أشهر ويوماً واحداً، هبطت طائرة الطيار الصغير على مدرج المطار الصغير في بلدة رادومير ببلغاريا. وأعرب الشاب المتحدر من عائلة تضم طيارين عن سعادته بهذه الخطوة، معرباً عن أسفه لانتهاء هذه الرحلة «الرائعة» المشبّعة بـ«الشعور بالحرية المطلقة». وقال: «أريد أن أثبت أنه بإمكان الشباب إحداث فرق... اتبعوا أحلامكم»