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دنيا

بورتريه «فريدا» في الأرجنتين

بورتريه «فريدا» في الأرجنتين
26 أغسطس 2022 02:17

بوينوس آيرس (أ ف ب) 

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لأول مرة منذ ربع قرن، يعرض متحف في بوينوس آيرس رسم بورتريه ذاتي شهير للفنانة المكسيكية فريدا كالو حقق العام الماضي أعلى سعر للوحة أميركية لاتينية في تاريخ المزادات.
واستحوذ إدواردو ف. كونستانتيني رجل الأعمال وهاوي الجمع الأرجنتيني مؤسس متحف فنون أميركا اللاتينية على رسم «دييغو إي يو» أو (دييغو وأنا) الذي أنجزته فريدا كالو سنة 1949، في نوفمبر الماضي مقابل 34.9 مليون دولار في مزاد بنيويورك.
وستكون اللوحة اعتباراً من اليوم نقطة الجذب الرئيسة في معرض (العين الثالثة) الذي سيعرض خلاله إدواردو كونستانتيني مجموعته الخاصة وأعمال أخرى لفنانين مشاهير.

الأرجنتين
بوينوس آيرس
أميركا اللاتينية
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