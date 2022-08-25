القطب الشمالي يعيش أدفأ فترة منذ 7500 عام

أعلنت دراسة، نشرت في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" اليوم الخميس، أن القطب الشمالي لم يكن دافئا في الـ7500 عام الماضية كما هو اليوم. استخدم العلماء تحليلا لحلقات النمو السنوي للأشجار التي ترجع إلى 5618 عاما قبل الميلاد لـ"يجدوا أن الاحتباس في العصر الصناعي وصل لمعدل غير مسبوق ورفع درجات حرارة الصيف لمستويات تجاوزت تلك التي أعيد بناؤها خلال السبع آلاف سنة الماضية". وكانت إعادة بناء المناخ ممكنة لأن تآكل شبه جزيرة "يامال" أزاح التراب عن جذوع الأشجار القديمة التي يمكن استخدام حلقاتها السنوية لقراءة درجات حرارة الصيف التي تؤثر على نمو الأشجار. واستخرج أكثر من 3500 جذع شجرة في سيبيريا وأخضعت 1425 منها للتحليل في هذه الدراسة.