«ديب دايف دبي» على موعد مع خبراء الغوص

دبي (الاتحاد)

أعلنت «ديب دايف دبي»، وجهة تجارب الغوص الأكثر تميزاً في العالم، عن تمديد جلساتها الحوارية الممتعة التي تجريها مع نخبة من أبرز الغواصين الدوليين حتى نهاية أغسطس الجاري، لتتيح الفرصة أمام أكبر عدد من زوارها للتعرف على أسرار عالم الأعماق، وتعلم المزيد عن تجارب وفنون الغوص من قبل غواصين متمرسين وخبراء دوليين في هذا المجال، وذلك عقب النجاح الكبير الذي شهدته احتفالاتها مؤخراً بالذكرى السنوية الأولى لانطلاقتها.

وكشفت «ديب دايف دبي» عن موعد انعقاد هذه اللقاءات، المتاحة مجاناً لعامة الجمهور، في 28 أغسطس الجاري، حيث ستتناول حواراتها ومناقشاتها الغنية بالمعلومات، العديد من المواضيع الشيقة مثل الغوص الحر، وتصوير الفيديو تحت الماء، وأفضل الإجراءات لضمان الحصول على مخزون كاف من الهواء للتنفس أثناء الغوص.

وتستهدف سلسلة الحوارات التي تقام على مدار يوم واحد الغواصين الهواة والمبتدئين، حيث تتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع غواصين دوليين محترفين، للاستفادة من خبراتهم التي جمعوها على مدى عقود عديدة، واكتساب مهارات الحفاظ على الحياة أثناء الغوص وتطوير تقنياته.صُممت «ديب دايف دبي» بهدف تلبية احتياجات عشاق الغوص من كل المستويات، سواء كانوا من المبتدئين أو المحترفين أو المستكشفين أو حتى المغامرين، وذلك من خلال الاستعانة بأفضل الممارسات وإجراءات السلامة المتبعة في عالم الغوص إلى جانب استخدام أفضل المعدات والتجهيزات في هذا المجال لصقل مهارات الغواصين وتطويرها على أيدي مدربين عالميين متخصصين باستخدام أحدث المعدات وداخل أعمق حوض للغوص في العالم وأكثرها تميزاً على الإطلاق.

الجلسات الحوارية 1:00 بعد الظهر- لمحة عن الغوص الحر:

يقدم الغواص المحترف غاسبرد غاري جندر، المتخصص بالغوص الحر والمدرب في ديب دايف دبي، للمهتمين بفهم وإتقان تقنيات الغوص الحر، شرحاً مسهباً عن هذا النوع من الغوص الذي يعد مزيجاً من الرياضة والعلم والتأمل.

2:00 بعد الظهر- حسابات الحد الأدنى للغاز أثناء الغوص

يشكل نفاد الهواء للغواص مصدر خوف وخطر كبيرين، ويجب تجنب ذلك تماماً، غير أن معظم تدريبات الغوص تبالغ في تبسيط مراقبة إمدادات التنفس الضرورية، ويمكن تجنب حالات نفاد الهواء الطارئة بشكل نهائي، وذلك وفق ما ستتناوله الجلسة الحوارية للمستكشفة التقنية دوروتا تشيرني، مديرة العمليات في «ديب دايف دبي»، التي ستسلط الضوء على هذا الموضوع، وتقدم أفضل السبل للحيلولة دون حدوث ذلك.

3:00 عصراً - تصوير الفيديو تحت الماء

من أسعد لحظات الغوص، استكشاف غواصي الحياة البرية لخفايا الأعماق وعجائبها، ويشكل تسجيل هذه الذكريات الرائعة التي قد تحدث لمرة واحدة في العمر هواية ممتعة بحد ذاتها، ومن خلال الجلسة التفاعلية والمعلوماتية التي تتناول موضوع تصوير الفيديو تحت الماء.

ويقدمها ديميترس فيفيس، مصور الفيديو تحت الماء المحترف في «ديب دايف دبي»، حيث سيستمتع الحضور من الزوار والمهتمين بتعلم فنون وتقنيات تصوير الفيديو، واكتساب مهارات إعداد قصص رائعة تحت الماء، وتحويل الصور المتحركة تحت الماء إلى أعمال فنية مذهلة.

4:00 عصراً – غوص المشاريع

يشكل الغوص مصدر متعة ومرح للكثير من الناس، غير أن الاستمتاع به قد يكون بشكل آخر، وذلك من خلال دعم برامج الحفاظ على البيئة تحت الماء أو المشاركة في اكتشاف وحفظ القطع الأثرية القديمة تحت الماء.

وستتولى المستكشفة التقنية دورتا تشيرني في جلستها «غوص المشاريع» مهمة تثقيف الحضور ورفدهم برؤى مميزة حول عدد من مشاريع الحفاظ على البيئة تحت الماء.