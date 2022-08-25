أشهر 4 أفلام صُوِّرت في البرازيل

أبوظبي (الاتحاد)

البرازيل واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية وإثارة مع سواحلها الساحرة وغابات السافانا الاستوائية الغزيرة والغابات المطيرة المورقة والمدن الغنية بالثقافات المتنوعة. وتشتهر البلاد بين عشاق السفر والسياحة بثقافتها النابضة بالحياة وجمالها الطبيعي وحب شعبها الكبير لكرة القدم. وقد جذبت المناظر الطبيعية والمساحات والمباني في البرازيل انتباه مخرجي الأفلام منذ سنوات عديدة، حيث صوروا فيها العديد من المقاطع لأشهر أفلامهم على الإطلاق.

وتُعتبر زيارة المواقع التي صورت فيها الأفلام الشهيرة طريقة رائعة لاكتشاف وجهات جديدة، وفيما يلي أبرز 4 مواقع استضافت طواقم تصوير الأفلام الـ 4 الأشهر في شباك التذاكر، والتي يجب زيارتها في البرازيل:

1. «بلاك بانثر» - النمر الأسود 2018

يُعد فيلم «بلاك بانثر» من إنتاج مارفل ستوديو أحد أعلى الأفلام ربحاً على الإطلاق، حيث نجح في إبهار المشاهدين بلقطاته البصرية السينمائية المذهلة. تم تصوير لقطات مشهد واريور فولز في منطقة شلالات إغوازو الأكثر روعة على مستوى العالم، والتي تقع على حدود الأرجنتين والبرازيل، حيث تم إدراجها في قائمة التراث العالمي لليونسكو وتستقبل سنوياً أكثر من مليون سائح. وزيارة هذه العجائب الطبيعية أمر لا بد منه لعشاق فيلم النمر الأسود ومحبي الطبيعة على حدٍ سواء.

وتقع مجموعة شلالات إغوازو داخل حديقة إغوازو الوطنية وتتكوّن من 275 شلالاً تتدفق في نهر إغوازو وتمتد لمسافة 1.7 ميل، ما يجعلها أكبر بـ 3 مرات من شلالات نياجرا.

2. «ذا إنكريديبل هولك» - هولك الخارق 2008

تُعتبر مدينة ريو دي جانيرو واحدة من أكثر المدن التي تستقبل السياح في أميركا الجنوبية، وتشتهر بشواطئها الجميلة وفعاليات الكرنفال التي تقام فيها وأيضاً بثقافة السامبا والجبال الشاهقة والمعالم الشهيرة.

في السنوات القليلة الماضية، جذبت ريو دي جانيرو عدداً متزايداً من الإنتاجات الدولية، بما فيها فيلم «ذا إنكريديبل هولك» الشهير من إنتاج مارفل ستوديو. ويعرض الفيلم لقطة جوية مذهلة لمنطقة روشينا فافيلا، منطقة الأحياء العشوائية الشهيرة في تافيراس باستوس. وهي متاهة متعرجة من الأزقة الخلفية الضيقة والمدرجات شديدة الانحدار.

وفي الفيلم، يدرس البطل بروس بانر فنون الدفاع عن النفس وتقنيات التنفس التأملي مع مدربه جيو جيتسو البرازيلي.

3. «مونراكر» 1979

فيلم آخر حقق شهرة كبيرة حول العالم وتم تصويره في ريو دي جانيرو هو «مونراكر»، فيلم التجسس الـ 11 ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند.

في الفيلم، يسلك بوند طريقه من كاليفورنيا إلى البندقية، مروراً بريو دي جانيرو، وغابات الأمازون المطيرة، وأخيراً إلى الفضاء الخارجي لمنع مؤامرة تُحاك للقضاء على سكان العالم وإعادة خلق الإنسانية بسلالة حاكمة. ويقضي بوند على الشرير جوز في قمة التلفريك في مشهدٍ تم تصويره على جبل شوغارلوف - ريو دي جانيرو.

يُعد تلفريك شوغارلوف في ريو دي جانيرو أحد أشهر المعالم السياحية في البرازيل، ويستقبل ملايين الزوار كل عام. كما يُعد واحداً من أكثر الناقلات المعلقة أماناً في العالم، ويتحرك بسرعة 20 - 30 كم/ساعة.

والمناظر أسفل التلفريك تخطف الأنفاس، لأن التلفريك يوفر مشهداً بانورامياً بزاوية 360 درجة للمدينة بأكملها، كما تُعد محطات التوقف عبره مناطق جذب في حد ذاتها ويجب على كل من يزور ريو دي جانيرو زيارتها.

4. «ذا آفنجرز» المنتقمون 2018

تشتهر البرازيل بمناظرها الطبيعية الفريدة ومواقعها الجيومورفولوجية غير العادية، وتشتمل حديقة لينسوا ميرنهينسيس الوطنية الرائعة على واحدة من أكثر المناظر الطبيعية الخلابة في البرازيل، مع الكثبان الرملية البيضاء والمياه الزرقاء الصافية المتلألئة التي تمتد لأميال.

وتحتضن الكثبان الرملية التي شكلتها عوامل التعرية عبر مئات السنين العديد من البرك الطبيعية المكونة من مياه الأمطار الصافية، ولا تزال هذه المنطقة غير معروفة إلى حدٍ كبير وتستقبل عدداً بسيطاً من السياح. إلا أن جمال المناظر الطبيعية يفوق الوصف ويستحق الزيارة. في فيلم «ذا آفنجرز» استُعين بلقطاتٍ من المناظر الطبيعية في لينسوا ميرنهينسيس لتشكيل المناظر الطبيعية في فضاء فورمر حيث يسافر البطل الخارق «ثانوس» جوش برولين، بحثاً عن حجر الروح.



إمبراتور

يُعتبر مجلس السياحة البرازيلي «إمبراتور» مسؤولاً عن تطبيق سياسة السياحة الوطنية والترويج لها، ودعم التسويق للوجهات السياحية والخدمات والمنتجات البرازيلية في السوق الدولية. ويساعد المجلس على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد من خلال زيادة عدد السياح الدوليين الذين يقصدون الوجهات الوطنية.