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مغامرات «بي جي ماسكس».. في دبي

مغامرات «بي جي ماسكس».. في دبي
25 أغسطس 2022 14:56

دبي (الاتحاد)
يستقبل «ابن بطوطة مول»، أكبر مركز تجاري ذي طابع خاص في العالم، أبطال «بي جي ماسكس» PJ Masks الخارقين، أحد أكثر أفلام الرسوم المتحركة شهرة، في إطار مشاركته في «مفاجآت صيف دبي» واحتفالات العودة إلى المدرسة التي تستمر لغاية 4 سبتمبر المقبل.
يستضيف المول فعالية «بي جي ماسكس» المليئة بالمغامرات الآسرة وعروض يومية مدتها 25 دقيقة ولقاء شخصيات أبطال مسلسل الرسوم المتحركة الخارقين وإلقاء التحية عليهم في ردهة الصين.
وبإمكان الأطفال الانغماس في أجواء المرح مع أبطال «بي جي ماسكس» المفضلين لديهم، حيث يستطيعون تعلّم أروع حركاتهم والاستمتاع بقوتهم الخارقة والغناء معهم، في مغامرة مشوّقة في ردهة الهند التي تستضيف أنشطة رائعة تتوزع على 3 أماكن يحمل كل منها طابعاً خاصاً ومواضيع مستوحاة من شخصيات «بي جي ماسكس» مثل «كات بوي» و«جيكو» و«أوليت».
وبإمكان الأطفال اختيار شخصيتهم المفضلة وأن يكونوا جزءاً من البرنامج المليء بالتشويق، حيث يستطيعون المشاركة في لعبة «تدريب الأبطال على تخطّي الحواجز» وتحدّي «أنقذوا المدينة»، والاستمتاع بورش العمل الجماعية وأكشاك التصوير والمزيد.
يقام العرض يومياً حتى 4 سبتمبر من الساعة 4:00 عصراً حتى الساعة 9:00 ليلاً في «ابن بطوطة مول».

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