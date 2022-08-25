«دبي للإنتاج» تستقبل المواهب الإماراتية في «تذكرة إلى بوليوود»

دبي (الاتحاد)

تستمر لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيوني باستقبال مشاركات كتّاب السيناريو والمبدعين الإماراتيين من أنحاء الدولة من أعمار 18 وما فوق في مبادرة «تذكرة إلى بوليوود».

ومنذ إطلاق المبادرة تلقت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي العديد من المشاركات، فيما يبقى باب المشاركة مفتوحاً حتى 4 سبتمبر.

وتأتي المبادرة لتتوج النجاح الذي حققته العديد من الشراكات والمشاريع في مجالات الأفلام وصناعة المحتوى بين جهات في دولة الإمارات وجمهورية الهند، وتهدف إلى تشجيع كتاب السيناريو الإماراتيين وتسليط الضوء على الإمكانيات الثقافية والإبداعية الإماراتية والتعريف بها في الأوساط العالمية.

وقال سعيد الجناحي، المدير التنفيذي للعمليات في لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي: بفضل رؤية القيادة الرشيدة، واصلت إمارة دبي تحقيق المزيد من الإنجازات التي رسّخت مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للسياحة والأعمال والإعلام وصناعة المحتوى، وتأتي هذه المبادرة ضمن مساعينا للمساهمة في تعزيز دور الاقتصاد الإبداعي من خلال التعريف بالمواهب الإماراتية وبالإمكانيات التي تمتلكها الإمارة وتعزيز العمل مع أبرز وأهم صناع الأفلام في العالم.

ويمكن التسجيل عبر موقع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، وستقوم لجنة متخصصة بمراجعة وتقييم المشاركات، مع فرصة تنفيذ السيناريوهات المختارة في استوديوهات بوليوود العالمية.

وكانت انطلقت لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي عام 2012 بهدف دعم الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية في إمارة دبي وتعزيز مكانة الإمارة وجهة مفضلة لإنتاج الأفلام المحلية والإقليمية والعالمية. وتسعى اللجنة إلى تسهيل ممارسة الأعمال التجارية من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات بما فيها الحلول الرقمية، التي تمكن شركات الإنتاج والمواهب المستقلة من استخراج تصاريح التصوير في أنحاء الإمارة بكل سهولة.