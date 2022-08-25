«كلايم أبوظبي» يتيح تجارب جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

دعا «كلايم أبوظبي» ضيوفه الصغار من عشاق الحماس والمغامرات لبدء العام الدراسي مع هواية جديدة وتنمية مهاراتهم في الطيران، من خلال الانضمام إلى «نادي الطيران للصغار» الذي يوفر لهم فرصة فريدة لاكتساب مهارات الطيران الداخلي على يد مدربين معتمدين.

ويمكن للأطفال الصغار من عمر 14 سنة تعلم مهارات الطيران من خلال التسجيل في عضوية «نادي الطيران للصغار» الذي يوفر جلسات تدريب فردية مع المدرب، تتضمن شرحاً مفصلاً للتقنيات والمبادئ المختلفة التي تمكنهم من الاستمتاع بتجربة طيران داخلي مميزة.

وتضم عضوية نادي الطيران للصغار جلسات تدريب تقام كل سبت الساعة 1:30 ظهراً وتشمل 20 رحلة طيران، بحد أقصى 5 رحلات طيران للحصة الواحدة.

وعند التسجيل في عضوية النادي، سيحصل الضيوف الصغار على التوجيهات خلال جلسة تعليمات ما قبل البدء بالطيران وجلسة مراجعة بعد الانتهاء، كما تشمل بطاقة العضوية استئجار معدات الطيران وخطة لتطوير المهارات معدة خصيصاً لكل مشارك.