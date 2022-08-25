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حالة نادرة.. أول شخص يصاب بكورونا والإيدز وجدري القردة معاً
حالة نادرة.. أول شخص يصاب بكورونا والإيدز وجدري القردة معاً
25 أغسطس 2022 12:56
بات إيطالي يبلغ من العمر 36 عاما، أول شخص في العالم تثبت إصابته بفيروس جدري القردة وكوفيد-19 ونقص المناعة المكتسب "الإيدز"، في نفس الوقت.
ونشرت مجلة "العدوى" تفاصيل تتعلق بكيفية إصابة الإيطالي بالفيروسات الثلاث دون الكشف عن اسمه.
وقالت المجلة، إن الرجل بدأ يعاني من التعب والحمى والتهاب الحلق بعد تسعة أيام من عودته من رحلة إلى إسبانيا التي زارها من 16 إلى 20 يونيو 2022.
وفي الثاني من يوليو، كشف اختبار إصابة الرجل بكوفيد-19، وبدأ طفح جلدي في ذراعه اليسرى بالظهور في عصر اليوم نفسه.
وظهرت حويصلات صغيرة مؤلمة محاطة بطفح جلدي على جذع الرجل وأطرافه السفلية ووجهه وعضلاته في اليوم التالي.
وبحلول 5 يوليو، انتشرت الحويصلات بشكل أكبر وتطورت إلى بثرات، الأمر الذي جعل الرجل يتجه لقسم الطوارئ في مستشفى جامعة سان ماركو في كاتانيا بإيطاليا، حيث نقل لوحدة الأمراض المعدية.
وبعد فحصه في وحدة الأمراض المعدية، تبين إصابة الرجل بجدري القردة، وفقما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
كذلك أخضع المريض لفحوصات لتثبت إصابته بالإيدز.
وعقب التعافي من جدري القردة وكوفيد-19، خرج المريض من المستشفى في 11 يوليو، ليخضع للعزل المنزلي، حيث تعافت آفات جلده بعد تقشرها تاركة ندبات صغيرة.
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