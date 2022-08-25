«سابان فيلمز» تحوذ حقوق عرض «الكمين» في أميركا وكندا

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «سابان فيلمز» اليوم حصولها على حقوق عرض الفيلم الإماراتي «الكمين» في الولايات المتحدة الأميركية وكندا، وهو من إنتاج «إيه جي سي إنترناشونال» و«إيمج نيشن أبوظبي» وإخراج الفرنسي العالمي بيير موريل. وتم طرحه لأول مرة في دور السينما بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر 2021 عبر 185 شاشة عرض، وحقق نجاحات كبيرة وأصبح رسمياً أعلى فيلم ناطق باللغة العربية تحقيقاً للإيرادات على الإطلاق في الإمارات.

ويُعتبر فيلم «الكمين» أول عمل سينمائي غير ناطق باللغة الإنجليزية ينضم إلى قائمة استحواذات الأعمال السينمائية الخاصة بشركة «سابان فيلمز»، والتي تُخطط لطرحه في دور السينما يوم 28 أكتوبر 2022 وإطلاقه عبر منصّات خدمات البث الرقمي في 1 نوفمبر 2022.

وفيلم «الكمين» بطولة طاقم كامل من الممثلين الإماراتيين، بينهم عمر بن حيدر، مروان عبد الله صالح، محمد أحمد، منصور الفيلي، وخليفة البحري، وهو يسرد وقائع قصة حقيقة لـ 3 جنود إماراتيين علقوا في كمين وينتظرون قوات الدعم لإنقاذهم بعدما تعرضت مركبتهم المدرعة لهجوم عنيف من مجموعة من عناصر المتمردين في وادٍ جبلي. ولم يبق لهم سوى أمل وحيد بمهمة إنقاذ جريئة من تخطيط وتنفيذ قائدهم الباسل.

كتب فيلم «الكمين» كل من براندون بيرتل، كاتب فيلم Furious 7 وكورتيس بيرتل كاتب فيلم Medal of Honour، وذلك بالتعاون مع جنود القوات المسلحة البواسل الذين عاشوا وقائع الكمين الحقيقية عام 2018 والذي استُلهِمَت منه أحداث الفيلم.

والفيلم من إنتاج ديريك داوتشي، منتج فيلم «رومان جي إسرائيل» و«فيكتور فرانكشتاين»، وجينيفر روث منتجة فيلم «بلاك سوان»، وشارك في الإنتاج التنفيذي كل من ستيوارت فورد وجيروم لاتور.

وتم التوصل إلى اتفاقية حقوق العرض بحضور كل من بيل بروملي ممثلاً عن شركة سابان فيلمز، وستيوارت فورد ممثلاً عن «إيه جي سي إنترناشونال».

وقال بيل بروميلي، رئيس شركة سابان فيلمز: انسجاماً مع توجهاتنا نحو عرض أعمال فنية عالمية، فنحن سعداء بالحصول على حقوق عرض فيلم المخرج العالمي بيير موريل بعنوان «الكمين» وطرحه أمام شريحة أوسع من الجماهير. وهو يُعتبر أول فيلم أجنبي ينضم إلى قائمة استحواذاتنا من الأعمال السينمائية، كما أن قصّته مذهلة تروي ملحمة باعثة على الفخر ستلهم بكل تأكيد الجماهير في أنحاء العالم.

وكانت شركة سابان فيلمز قد استحوذت مؤخراً على سلسلة من الإنتاجات الفنية، والتي شملت: فيلم «ذا لاست مانهنت» للمثل العالمي جايسون موموا، وفيلم «أمريكان مردر» بطولة توم بيلفري ورايان فيليب وإيدينا مينزل وجاكي ويفر، وفيلم «مونا ليزا آند ذا بلود موون» إخراج آنا ليلي أميربور وبطولة كيت هدسون وجيون جونغ - سيو، وفيلم الحركة «بِست مان» إخراج شاين داكس تايلور وبطولة دولف لوندغرين ولوك ويلسون، وفيلم «ذي أولد واي» إخراج بريت دونوهو وبطولة نيكولاس كيج، وفيلم الكوميديا السوداء «تشاريوت» للمخرج آدم سيغال بطولة جون مالكوفيتش، وفيلم «بوتشر كروسنج» بطولة نيكولاس كيج، والذي من المقرر طرحه لأول مرة عالمياً خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي المُقام خلال الشهر المقبل.