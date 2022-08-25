محمد فراج.. «لاعب» من ذوي الهمم

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يجسد الممثل المصري محمد فراج شخصية لاعب كرة قدم في فيلم «ڤوي ڤوي ڤوي»، ويتخذ من الاحتيال والنصب نمطاً لمعيشته، لكن تجمعه علاقة عاطفية مع «نيللي كريم» التي تساعده على تغيير حياته إلى الأفضل.

تدور أحداث العمل في إطار الكوميديا حول فريق كرة قدم خاص بذوي الهمم.

ويواصل فراج تصوير مشاهده، ويشاركه البطولة بيومي فؤاد وحنان يوسف، تأليف وإخراج عمر هلال.

وهذا التعاون الرابع درامياً والأول سينمائياً الذي يجمع فراج ونيللي.

وينتظر فراج طرح فيلم «أهل الكهف»، ويجسد خلاله شخصيتين مختلفتين، وتدور أحداثه في إطار التشويق والإثارة، وصراع الإنسان مع الزمن.

يتمثل في 3 أشخاص يعودون إلى الحياة بعد نوم أكثر من 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه، والعمل مأخوذ من رواية لتوفيق الحكيم تحمل الاسم نفسه، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

وعلى الصعيد الدرامي ينتظر فراج عرض مسلسل «الغرفة 207» على إحدى المنصات الرقمية، وتدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي في غرفة فندقية وقعت فيها أحداث مؤسفة، عن مجموعة قصصية للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق، والتي صدرت عام 2008، سيناريو وحوار تامر إبراهيم، إخراج تامر عشري، ويشارك في بطولته أحمد مجدي وريهام عبد الغفور.