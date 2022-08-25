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أحمد عيد لـ"الاتحاد": لست نجم شباك!

أحمد عيد لـ"الاتحاد": لست نجم شباك!
25 أغسطس 2022 11:15

محمد قناوي (القاهرة)
يعود الممثل المصري أحمد عيد للسينما بعد غياب 4 سنوات، بفيلم «الشيطان شاطر»، تأليف لؤي السيد الذي قدم معه عدة أعمال.
ومن المنتظر الإعلان عن المخرج وباقي أبطال العمل خلال الأيام المقبلة، وكان آخر أعماله فيلم «خلاويص» عام 2017 مع أيتن عامر.
وكشف أحمد ل «الاتحاد» عن سبب غيابه لعدة سنوات عن الساحة الفنية قائلاً: الحكاية عرض وطلب وأكون موجوداً عندما يكون هناك عمل أجد فيه فكرة مميزة ودوراً أحب تقديمه.
وقال: لأكون شديد الصراحة، فأنا لا أعتبر نفسي سوبر ستار، وقد لا أكون نجم شباك، ولكن هناك درجات في نجوم الشباك، ولا أحب التصنيفات والترقيم بل أعتبر نفسي آخر أحد، وكل ما يشغلني أن أجد الدور المناسب لي، والموضوع الجيد الذي يتماشى مع تفكيري وقناعاتي وإمكانياتي الفنية.
وذكر عيد أنه يشارك في فيلم «أهل الكهف» ويقدم شخصية راعي غنم، قصة الأديب الكبير توفيق الحكيم بالاسم نفسه، حول صراع الإنسان مع الزمن، حيث يهرب 3 أشخاص ويلجؤون إلى كهف ينامون فيه 3 قرون ويستيقظون في زمن غير زمنهم، ويشعرون بالغربة ويؤثرون العودة إلى الكهف. والعمل توقف تصويره خلال الفترة الماضية من دون أسباب، ولم تحدد الشركة المنتجة موعداً لاستئناف التصوير.

 

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