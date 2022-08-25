3 نصائح لتعزيز صحة الرئة

ترجمة: عزة يوسف

تختلف أمراض الرئة التي يمكن أن تجعل التنفس صعباً، لاسيما في أجواء الحرارة الشديدة.

ويقدم الخبراء بعض النصائح التي يمكن الاستفادة منها، مثل استخدام المراوح وتجنب الشمس في ذروتها، حسب موقع Express الهندي.

1 ـ مراقبة الطقس

يمكن أن يتسبب الطقس الحار بزيادة نوبات الربو، وتفاقم الأعراض عند المصابين بالانسداد الرئوي المزمن ومشاكل الرئة الأخرى، لذا من المهم متابعة النشرة الجوية وتوخي الحذر قبل الذهاب إلى عطلة في مكان حار أو عندما تكون جودة الهواء ضئيلة.

2 ـ تناول الخضراوات

تتمتع الخضراوات الجذرية مثل الشمندر والجزر واللفت بالعديد من الفوائد الصحية للجميع، ولكنها مفيدة بشكل خاص لمن يعاني من مشكلة في الرئة والتنفس.

3 ـ الموسيقى

انتشر في الولايات المتحدة استخدام آلة الهارمونيكا على مدار سنوات من أشخاص مصابين بالانسداد الرئوي المزمن لتخفيف الضغط على رئتيهم، حيث يُعتقد أن العزف على الآلات الموسيقية يفتح الرئتين.