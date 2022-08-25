5 مراحل للحزن.. كيف تتجاوزها؟

عزة يوسف (القاهرة)

ترجمة: عزة يوسف كشفت الطبيبة النفسية الأميركية السويسرية كيوبلر روس في كتابها حول الموت، أن الإنسان يمر بعدة مراحل من الأحزان بعد تعرضه لفاجعة ما ولاسيما عند فقدان شخص عزيز. وقدمت عدة نصائح عن كيفية تجاوزها، عرضتها شبكة CNN الإخبارية:

1- الإنكار: يتمثل في إقناع النفس بأن الشخص الذي نحب لم يمت، فالقدرة على فهم الخسارة تستغرق بعض الوقت، ولكن من الطبيعي أن يخف الألم مع مرور الوقت.

2- الغضب: رد فعل طبيعي للخسارة، وطريقة للتعبير عن الألم، وقد يصب الشخص غضبه على من حوله، نتيجة الشعور باليأس أو العجز، إلا أنه يجب عليه السماح لنفسه بالتعبير عن الغضب بطريقة صحية مثل تفريغ هذه الطاقة في ممارسة رياضة.

3- المساومة: بمعنى آخر المفاوضة مع النفس، وغالباً ما تأتي في صورة حديث مع النفس ناتج عن الندم على تصرفات حدثت أو لم تحدث قبل وفاة الشخص العزيز.

4- الاكتئاب: شعور بأن الحزن سيستمر إلى الأبد، والبدء بالتساؤل عن أهمية الحياة والعيش بدون من نحب، لذا من الضروري مراجعة طبيب نفسي لمن تراوده مثل تلك الأفكار بالانعزال عن الحياة.

5- القبول: لا يعني الموافقة على رحيل من نحب، بل يعني التأقلم على فكرة الخسارة، وبمجرد الوصول إلى مرحلة القبول، يعني ذلك قرب الشفاء من الحزن.