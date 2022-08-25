الجمعة 26 أغسطس 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
دنيا

5 مراحل للحزن.. كيف تتجاوزها؟

5 مراحل للحزن.. كيف تتجاوزها؟
25 أغسطس 2022 11:48

عزة يوسف (القاهرة)
ترجمة: عزة يوسف كشفت الطبيبة النفسية الأميركية السويسرية كيوبلر روس في كتابها حول الموت، أن الإنسان يمر بعدة مراحل من الأحزان بعد تعرضه لفاجعة ما ولاسيما عند فقدان شخص عزيز. وقدمت عدة نصائح عن كيفية تجاوزها، عرضتها شبكة CNN الإخبارية:

1- الإنكار: يتمثل في إقناع النفس بأن الشخص الذي نحب لم يمت، فالقدرة على فهم الخسارة تستغرق بعض الوقت، ولكن من الطبيعي أن يخف الألم مع مرور الوقت.

2- الغضب: رد فعل طبيعي للخسارة، وطريقة للتعبير عن الألم، وقد يصب الشخص غضبه على من حوله، نتيجة الشعور باليأس أو العجز، إلا أنه يجب عليه السماح لنفسه بالتعبير عن الغضب بطريقة صحية مثل تفريغ هذه الطاقة في ممارسة رياضة.

أخبار ذات صلة
دراسة حديثة.. فيتامين د يخفف أعراض حالة مقلقة وشائعة
اكتشاف ارتباط بين فيتامين "د" والاكتئاب

3- المساومة: بمعنى آخر المفاوضة مع النفس، وغالباً ما تأتي في صورة حديث مع النفس ناتج عن الندم على تصرفات حدثت أو لم تحدث قبل وفاة الشخص العزيز.

4- الاكتئاب: شعور بأن الحزن سيستمر إلى الأبد، والبدء بالتساؤل عن أهمية الحياة والعيش بدون من نحب، لذا من الضروري مراجعة طبيب نفسي لمن تراوده مثل تلك الأفكار بالانعزال عن الحياة.

5- القبول: لا يعني الموافقة على رحيل من نحب، بل يعني التأقلم على فكرة الخسارة، وبمجرد الوصول إلى مرحلة القبول، يعني ذلك قرب الشفاء من الحزن.

الحزن
الاكتئاب
الحزن الشديد
آخر الأخبار
رئيس الدولة خلال مباحثاته مع رئيس الوزراء اليوناني في أثينا (وام)
الإمارات
الإمارات واليونان علاقات استراتيجية تعزز السلام والاستقرار
اليوم 02:19
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
الإمارات
الإمارات واليونان... آفاق واعدة لشراكة اقتصادية شاملة
اليوم 02:19
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
الإمارات
الإمارات واليونان حقبة جديدة مثمرة تعزز الشراكة السياحية
اليوم 02:19
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
الإمارات
«الخارجية» تتسلم البراءة القنصلية لقنصل ألمانيا
اليوم 02:19
جانب من الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمس (وام)
الإمارات
«تنفيذي مواجهة غسل الأموال»: التزام بمكافحة الجريمة المالية في الإمارات وحول العالم
اليوم 02:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©