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كرواسون دائري محشو بالكريمة.. أحدث صيحة في عالم المخبوزات

كرواسون دائري محشو بالكريمة.. أحدث صيحة في عالم المخبوزات
25 أغسطس 2022 09:36

أصبح كرواسون دائري محشو بالكريمة حديث الساعة هذا الصيف في مدينة نيويورك الأميركية وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

يحمل الكرواسون الجديد اسم (ذا سوبريم) وهو يمزج بين الدونات والكرواسون، وأدى الإقبال الشديد عليه منذ طرحه للبيع في أبريل إلى وقوف الزبائن في صفوف طويلة أمام مقهى ومخبز لافاييت جراند الذي يقدمه.

وأثار الكرواسون الجديد ضجة أيضا على منصات تواصل اجتماعي منها تيك توك وإنستجرام، إذ نشر عشاقه مقاطع مصورة للمخبوزات اللذيذة، وعرضوا على مشاهديهم مظهرها الشهي وكريمة الشيكولاتة المنسابة من داخلها.
وقال سكوت شوي رئيس قسم الحلويات في المخبز إنه لم يكن يعلم أن ابتكاره سينتشر على منصات التواصل الاجتماعي على هذا النحو.
وأضاف "أنا لا أملك حتى حسابا على موقع تيك توك".

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