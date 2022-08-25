أفضل مشروب في الطقس الحار

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، أن من يريد التخلص من العطش وتحسين حالته الصحية، عليه شرب نوع من الشاي الصحي واللذيذ. ويشير الخبير في برنامج تلفزيوني، إلى أن المقصود هنا هو شاي الكركديه الذي أعتقد أن الكثيرين قد تذوقوه ولو مرة واحدة في حياتهم. تطلق على هذا الشاي تسميات مختلفة: الشاي الأحمر، ورد صيني، شراب الفراعنة، شاي البدو، ولكن الاسم الأكثر انتشارا واستخداما هو شاي الكركديه. واعتقد أن الكثيرين سيرغبون بشرب هذا الشاي عند التعرف على خصائصه المفيدة. ويضيف الخبير، شاي الكركديه، مشروب منشط ممتاز لا يحتوي على مادة الكافيين. وهذا الشاي يحسن عمل القلب والأوعية الدموية، ويخفض مستوى ضغط الدم. لذلك يمكن اعتباره أفضل مشروب لمن يعاني من مشكلة ارتفاع مستوى ضغط الدم. ووفقا له، يفيد هذا الشاي الأحمر في استقرار عمليات التمثيل الغذائي في الجسم، ويسرع عملية إخراج السوائل الزائدة من الجسم. ويضيف، لهذا الشاي تأثير مفرز للصفراء، ويحسن عمل الكبد، ما يقلل أيضا من خطر نشوء الحصى في كيس المرارة. وهو مفيد لصحة جسم الرجال. ويضيف، يجب تخزين شاي الكركديه في مكان مظلم، وشرب 1-2 كوب منه في اليوم. ومن جانبه ينصح الدكتور ألكسندر مياسنيكوف، بتخمير شاي الكركدية وفقًا لوصفة خاصة: وضع ملعقتين صغيرتين من الكركديه في الماء البارد وتركه لعدة ساعات أو طوال الليل.

المصدر: وكالات