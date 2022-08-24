تونس.. مهرجان "منارات" يعود بعد عامين من الغياب

بعد عامين من الاحتجاب بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، يعود مهرجان السينما المتوسطية "منارات" ليبسط سجاده الأحمر على رمال شواطئ تونس مستقبلا صناع الأفلام وعشاقها من بلدان عربية وأجنبية. تنطلق الدورة الثالثة للمهرجان، الذي تقام عروضه في الهواء الطلق، في 30 أغسطس الجاري وتستمر لأربعة أيام بمشاركة نحو 80 ضيفا من دول حوض البحر المتوسط. وقال نضال شطا مدير الدورة الجديدة، في مؤتمر صحفي الأربعاء "حافظ المهرجان على خصوصيته الخارجة عن المألوف بعرض الأفلام على شواطئ البحر وليس داخل قاعات السينما". وأضاف أن من أهداف المنظمين جعل "منارات" منصة لتطوير أعمال السينمائيين من دول المتوسط ومشاريعهم بالشراكة مع المهرجان. يشمل برنامج المهرجان 30 فيلما بين روائي ووثائقي وقصير من عشر دول منها تونس ولبنان وفرنسا وإسبانيا. تقام العروض على شواطئ رادس والزهراء في تونس العاصمة ومدينة الحمامات السياحية ومدينة بنزرت الواقعة أقصى شمال البلاد. على هامش المهرجان، تقام محاضرات وورش تدريب وجلسات نقاش في مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء) بسيدي بوسعيد. تأسس مهرجان السينما المتوسطية "منارات" في 2018 تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمركز الوطني للسينما والصورة بهدف دعم التبادل السينمائي بين دول البحر المتوسط.