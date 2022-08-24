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"آبل" تطلق هاتفا جديدا وساعات ذكية قريبا

هاتف آيفون
25 أغسطس 2022 01:45

أعلنت شركة "آبل" اعتزامها تنظيم حدث يوم 7 سبتمبر المقبل من أجل الكشف عن هاتفها الجديد "آيفون 14" وقائمتها الجديدة من الساعات الذكية.
وبذلك، تؤكد الشركة الأميركية العملاقة الرائدة في مجال الهواتف الذكية الموعد الذي كانت قد أشارت إليه وسائل إعلام الأسبوع الماضي.
وأرسلت الشركة دعوات للحضور الشخصي لعرض تقديمي، على مسرح "ستيف جوبز" بمقرها الرئيسي في كوبيرتينو، بولاية كاليفورنيا.
وربما تطشف الشركة أيضا عن الكمبيوتر اللوحي "آيباد" وأجهزة كمبيوتر "ماك" في فعالية سبتمبر المرتقبة.
يبدأ الحدث الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي (الساعة 1700 بتوقيت جرينتش)، وستبث الشركة فعاليات الحدث، مباشرة، عبر موقعها على الإنترنت.

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المصدر: وكالات
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