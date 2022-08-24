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إصابة نجم بوليوود أميتاب باتشان بكورونا

نجم بوليوود أميتاب باتشان
25 أغسطس 2022 00:23

أعلن نجم بوليوود أميتاب باتشان، مساء الثلاثاء، ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.
وكتب نجم السينما الهندية، في حسابه الرسمي على موقع تويتر "لقد ظهر اختباري للتو إيجابياً بكوفيد. أرجو من كل من كانوا في جواري وحوالي التأكد والخضوع لفحص".
ونقل موقع "تايمز أوف إنديا" أن باتشان "يعاني من آلام جسدية وصداع. يقال أيضًا إن الأعراض ليست خطيرة". 
وأضاف الموقع أن الممثل سيبقى "في الحجر الصحي لمدة سبعة أيام".
وسبق أن ثبتت إصابة باتشان بالفيروس في يوليو 2020. آنذاك، أدخل إلى المستشفى مع ابنه أبهشيك باتشان، الذي كان أيضًا مصابًا بكوفيد-19 في ذلك الوقت.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أميتاب باتشان
بوليوود
فيروس كورونا
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